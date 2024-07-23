ГУР ударило дронами по НПЗ у Туапсе, а Угорщина пригрозила Україні судом: новини за 22 липня

Українські розвідники атакували дронами нафтопереробний завод у місті Туапсе. Тим часом Угорщина розпочала скандал через рішення України припинити транзит нафти "Лукойл".

Більш детально про те, що сталося у понеділок, 22 липня, - у матеріалі РБК-Україна .

Нафтопереробний завод у Туапсе атакували дрони ГУР: деталі операції

В результаті операції Головного управління розвідки Міноборони в ніч на 22 липня атаковано нафтопереробний завод у м. Туапсе Краснодарського краю РФ, повідомили джерела РБК-Україна в спецслужбах.

Загалом повідомляється принаймні про 8 безпілотників, які атакували НПЗ. Як зазначають російські пропагандисти, внаслідок влучення було пошкоджено інфраструктуру НПЗ.

Угорщина пригрозила Україні судом через припинення транзиту нафти "Лукойл"

Угорщина може подати до суду через загрозу енергетичній безпеці країни, заявив міністр закордонних справ країни Петер Сійярто.

Така ситуація виникла після того, як Україна припинила транзит нафти російської компанії "Лукойл".

У Києві з Дніпра витягли тіло хлопця, який напередодні зірвався з канатного атракціону

У Києві з Дніпра дістали тіло молодої людини, яка вчора впала внаслідок обриву канатної дороги.

Тіло загиблого хлопця було виявлено під час обстеження дна річки. Загалом пошукова операція, яку здійснювали співробітники відділу поліції у річковому порту Київ та рятувальники ДСНС, тривала майже добу.

Кулеба їде до Китаю: головна тема обговорень - припинення агресії РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає Китай. Його метою є проведення переговорів щодо двосторонніх відносин та шляхів справедливого миру на тлі російської агресії.

Британська розвідка назвала чисельність співробітників Росгвардії на війні з Україною

Наразі в Україні дислоковано понад 30 тисяч співробітників Росгвардії, з'ясувала розвідка Британії.

Більшість особового складу Росгвардії займається охороною тилу, і лише кілька підрозділів беруть участь у боях на передовий.

Копія іранської. РФ може розпочати виробництво нового дрону-камікадзе, - Defense Express

У Росії підприємство "Завод Сигнал" запатентувало безпілотник, який зовні ідентичний іранському дрону-камікадзе Qasef, пише Defense Express.

Захист дитячих лікарень - не ескалація. Польща закликала дозволити ЗСУ бити по аеродромах РФ

Українським воїнам необхідно дозволити використовувати західну зброю для ударів по аеродромах Росії. Таким чином Україна зможе захистити дитячі лікарні, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Я вважаю, що це, безумовно, буде самообороною, яка дозволена міжнародним правом. Захист дитячих онкологічних лікарень - це не ескалація", - зазначив голова польського МЗС.