Угорщина пригрозила Україні судом через припинення транзиту нафти "Лукойл"

Угорщина може подати до суду через загрозу енергетичній безпеці країни. Така ситуація виникла після того, як Україна припинила транзит нафти російської компанії "Лукойл".

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Magyar Nemzet .

Сійярто поскаржився, що Угорщина не може отримувати достатню кількість нафти без постачання з Росії, оскільки для цього немає відповідної інфраструктури.

"Очевидно, що рішення України докорінно загрожує безпеці енергопостачання Угорщини та Словаччини. Це неприйнятний крок з боку України, країни, яка хоче бути членом Європейського союзу, і одним своїм рішенням вона ставить під фундаментальний ризик постачання нафти двом країнам-членам ЄС", - вважає голова МЗС Угорщини

За його словами, рішення Києва припинити транзит нібито "є явним порушенням Угоди про асоціацію з ЄС".

Тому, як додав міністр, постраждала держава може розпочати процедуру консультацій, під час яких ЄК має представляти інтереси країни-члена ЄС. Але якщо з Україною не вдасться домовитися, то існує можливість початку арбітражного суду та проведення розгляду протягом 40 днів.

Якщо рішення не знайдуть, то Євросоюз має право відмовитися від виконання своїх зобов'язань за Угодою про асоціацію, уточнив Сійярто.