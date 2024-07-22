Британська розвідка назвала чисельність співробітників Росгвардії на війні з Україною
Наразі в Україні дислоковано понад 30 тисяч співробітників Росгвардії. Більшість особового складу Росгвардії займається охороною тилу, і лише кілька підрозділів беруть участь у боях на передовий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у X (Twitter).
Як зазначається у зведенні, головний бойовий підрозділ Росгвардії, 116-а бригада спеціального призначення, швидше за все, складається з трьох полків військ, які мають доступ до танків, бойових машин піхоти та артилерії.
За даними британської розвідки, з початку 2024 Росгвардія намагалася збільшити свої передові сили за рахунок поглинання російських нерегулярних формувань. Росгвардія успішно інтегрувала до своїх лав батальйон "Восток" так званої "ДНР" у травні 2024 року.
"Ймовірно, що очікувана угода про службу вагнерівських сил у складі 1-го добровольчого корпусу Росгвардії була порушена в березні 2024 року", - зазначають у Міноборони Британії.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, Міністерство оборони Росії все більше централізує командування та контроль над нерегулярними силами. У лютому 2023 року військове відомство Росії створило "добровольчий корпус", який об'єднав під єдиною системою управління та контролю понад 20 тисяч найманців, резервістів та колишніх ув'язнених, які служили у численних іррегулярних підрозділах.
Росгвардія була створена у квітні 2016 року на основі внутрішніх військ РФ. Точна чисельність Росгвардії не розголошується, але, за оцінками експертів, вона становить близько 340 тисяч осіб.
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