Британська розвідка назвала чисельність співробітників Росгвардії на війні з Україною

Наразі в Україні дислоковано понад 30 тисяч співробітників Росгвардії. Більшість особового складу Росгвардії займається охороною тилу, і лише кілька підрозділів беруть участь у боях на передовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у X ( Twitter).

Як зазначається у зведенні, головний бойовий підрозділ Росгвардії, 116-а бригада спеціального призначення, швидше за все, складається з трьох полків військ, які мають доступ до танків, бойових машин піхоти та артилерії.

За даними британської розвідки, з початку 2024 Росгвардія намагалася збільшити свої передові сили за рахунок поглинання російських нерегулярних формувань. Росгвардія успішно інтегрувала до своїх лав батальйон "Восток" так званої "ДНР" у травні 2024 року.

"Ймовірно, що очікувана угода про службу вагнерівських сил у складі 1-го добровольчого корпусу Росгвардії була порушена в березні 2024 року", - зазначають у Міноборони Британії.