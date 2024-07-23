ГУР ударило дронами по НПЗ в Туапсе, а Венгрия пригрозила Украине судом: новости за 22 июля

Украинские разведчики атаковали дронами нефтеперерабатывающий завод в городе Туапсе. Тем временем Венгрия начала скандал из-за решения Украины прекратить транзит нефти "Лукойл".

Более детально о том, что произошло в понедельник, 22 июля, - в материале РБК-Украина .

Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе атаковали дроны ГУР: детали операции

В результате операции Главного управления разведки Минобороны в ночь на 22 июля атакован нефтеперерабатывающий завод в г. Туапсе Краснодарского края РФ, сообщили источники РБК-Украина в спецслужбах.

В целом сообщается по крайней мере о 8 беспилотниках, атаковавших НПЗ. Как отмечают российские пропагандисты, в результате попадания была повреждена инфраструктура НПЗ.

Венгрия пригрозила Украине судом из-за прекращения транзита нефти "Лукойл"

Венгрия может подать в суд из-за угрозы энергетической безопасности страны, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

Такая ситуация возникла после того, как Украина прекратила транзит нефти российской компании "Лукойл".

В Киеве из Днепра вытащили тело парня, который накануне сорвался с канатного аттракциона

В Киеве из Днепра достали тело молодого человека, который вчера упал в результате обрыва канатной дороги.

Тело погибшего парня было обнаружено при обследовании дна реки. В целом поисковая операция, которую осуществляли сотрудники отдела полиции в речном порту Киев и спасатели ГСЧС, длилась почти сутки.

Кулеба едет в Китай: главная тема обсуждений - прекращение агрессии РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Китай. Его целью является проведение переговоров по двусторонним отношениям и путям справедливого мира на фоне российской агрессии.

Британская разведка назвала численность сотрудников Росгвардии на войне с Украиной

В настоящее время в Украине дислоцировано более 30 тысяч сотрудников Росгвардии, выяснила разведка Британии.

Большая часть личного состава Росгвардии занимается охраной тыла, и лишь несколько подразделений участвуют в боях на передовой.

Копия иранского. РФ может начать производство нового дрона-камикадзе, - Defense Express

В России предприятие "Завод Сигнал" запатентовало беспилотник, который внешне идентичен иранскому дрону-камикадзе Qasef, пишет Defense Express.

Защита детских больниц - не эскалация. Польша призвала разрешить ВСУ бить по аэродромам РФ

Украинским воинам необходимо разрешить использовать западное оружие для ударов по аэродромам России. Таким образом Украина сможет защитить детские больницы, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Я считаю, что это, безусловно, будет являться самообороной, которая разрешена международным правом. Защита детских онкологических больниц - это не эскалация", - отметил глава польского МИД.