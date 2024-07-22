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Копія іранського. РФ може розпочати виробництво нового дрону-камікадзе, - Defense Express

Понеділок 22 липня 2024 19:21
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Копія іранського. РФ може розпочати виробництво нового дрону-камікадзе, - Defense Express Фото: Росія може розпочати виробництво копії іранського дрону Qasef (flickr by Kubu Raya Pos)
Автор: Іван Носальський

У Росії підприємство "Завод Сигнал" запатентувало безпілотник, який зовні ідентичний іранському дрону-камікадзе Qasef.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

За інформацією видання, мова, найімовірніше, про "Завод Сигнал", який знаходиться у місті Ульяновськ на березі Волги.

Ще на початку 2024 року стало відомо, що підприємство хоче розпочати власне виробництво дронів за участю школярів та студентів. Тип безпілотника залишався невідомим.

Як зазначає Defense Express, дрони можуть виробляти на "Заводі Сигнал" зокрема через те, що він знаходиться близько до річки, якою можна доставляти запчастини.

За інформацією журналістів, дрон Qasef, аналог якого хочуть виробляти в Росії, має такі характеристики:

  • стартова маса - 85 кілограмів;
  • бойова частина - 30 кілограмів;
  • довжина фюзеляжу - 2,88 метра;
  • розмах крила - 3,25 метра;
  • дальність польоту - до 100 кілометрів.

У виданні пишуть, що Qasef є покращеною версією російського дрона-камікадзе "Ланцет". Зокрема, він кращий у питанні дальності польоту та потужності бойової частини.

Defense Express звертає увагу, що раніше такий безпілотник уже помітили у єменських хуситів, яких активно підтримує Іран.

"Шахеди" у Росії

Нагадаємо, Росія вже давно застосовує іранські дрони-камікадзе "Шахед". Їх практично щодня запускають по території України.

Таким чином, росіяни можуть виснажувати українську протиповітряну оборону, а також намагаються атакувати енергетичні об'єкти.

Виробництво таких безпілотників уже налагодили усередині РФ. За інформацією The Wall Street Journal, російський завод в "Алабузі" має намір виробляти по 6 тисяч "Шахедів" щороку.

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