Захист дитячих лікарень - не ескалація. Польща закликала дозволити ЗСУ бити по аеродромах РФ
Українським воїнам необхідно дозволити використовувати західну зброю для ударів по аеродромах Росії. Таким чином Україна зможе захистити дитячі лікарні.
Про це за підсумками засідання Ради ЄС заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Польщі у Twitter.
Він нагадав, що міністри закордонних справ Євросоюзу вперше зібралися після російського варварського ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.
Як зазначив Сікорський, у зв'язку з цим він закликав своїх колег зняти обмеження для України на використання далекобійних ракет, щоб запобігти подібним атакам росіян у майбутньому. Це можна зробити за допомогою ударів по російських стратегічних бомбардувальниках та аеродромах.
"Я вважаю, що це, безумовно, буде самообороною, яка дозволена міжнародним правом. Захист дитячих онкологічних лікарень - це не ескалація", - наголосив глава польського МЗС.
Що передувало
Нагадаємо, російські війська 8 липня запустили велику кількість крилатих ракет по Україні. Однією з головних цілей став Київ.
Незважаючи на те, що українська столиця добре захищена з повітря, кілька ракет все ж таки досягли цілей російських терористів. Одна з них влучила по дитячій лікарні "Охматдит", де на той момент перебувало понад 600 пацієнтів.
Союзники України різко засудили такі удари росіян. Також після удару США оголосили про плани передачі українським захисникам однієї системи протиповітряної оборони Patriot. При цьому позиція країн Заходу щодо далекобійних ударів по Росії тими ракетами, які отримали від них ЗСУ, не змінилася.
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