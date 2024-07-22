Захист дитячих лікарень - не ескалація. Польща закликала дозволити ЗСУ бити по аеродромах РФ

Про це за підсумками засідання Ради ЄС заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Польщі у Twitter .

Він нагадав, що міністри закордонних справ Євросоюзу вперше зібралися після російського варварського ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

Як зазначив Сікорський, у зв'язку з цим він закликав своїх колег зняти обмеження для України на використання далекобійних ракет, щоб запобігти подібним атакам росіян у майбутньому. Це можна зробити за допомогою ударів по російських стратегічних бомбардувальниках та аеродромах.

"Я вважаю, що це, безумовно, буде самообороною, яка дозволена міжнародним правом. Захист дитячих онкологічних лікарень - це не ескалація", - наголосив глава польського МЗС.