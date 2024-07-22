Нафтопереробний завод у Туапсе атакували дрони ГУР: деталі операції

В результаті операції Головного управління розвідки Міноборони в ніч на 22 липня атаковано нафтопереробний завод в м. Туапсе Краснодарського краю РФ. Внаслідок чого на об'єкті виникла пожежа

Про це РБК-Україна повідомило джерело в спецслужбах.

Як розповіли виданню джерела у воєнній розвідці, дрони у небі над Туапсе було зафіксовано близько 03:30 за місцевим часом. За повідомленням місцевих пабліків, під час першої хвилі атаки вороже ППО намагалося збити відразу чотири дрони-камікадзе. Пізніше, близько 6:25 в районі НПЗ пролунало ще щонайменше два потужних вибухи, після чого на території об'єкта розпочалася пожежа.

Загалом повідомляється принаймні про 8 безпілотників, які атакували НПЗ. Як зазначають російські пропагандисти, внаслідок влучання було пошкоджено інфраструктуру НПЗ.

Ступінь ураження обʼєктів військово-промислового комплексу держави-агресорки наразі уточнюються, додають джерела.

Що відомо про Туапсинський НПЗ

Туапсинський нафтопереробний завод - російське нафтопереробне підприємство в Краснодарському краї, експлуатантом якого є ТОВ "РН-Туапсинський НПЗ". Завод становить єдиний виробничий комплекс з морським терміналом підприємства нафтопродуктозабезпечення ПАТ "Роснефть" - ТОВ "РН-Морський термінал Туапсе".

Близько 90% продукції підприємства йде на експорт. НПЗ входить до складу нафтової компанії "Роснефть", його потужність становить близько 12 мільйонів тонн на рік.

Вже не перша атака на НПЗ