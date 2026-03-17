Гучні мотоцикли - на потреби ЗСУ: порушників у Вінницькій області хочуть карати по-новому

Мешканці однієї з територіальних громад Вінницької області скаржаться на регулярне порушення спокою занадто гучними мотоциклами. Варіантом покарання водіїв може стати примусове вилучення транспортного засобу на користь ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Іванівської сільської територіальної громади у Facebook.
Українцям розповіли, що із настанням теплої пори року численні скарги щодо занадто гучних мотоциклів почали надходити:
Мешканцям громади і власникам транспортних засобів пояснили: "Обурення у людей викликають мотоцикли з прямоточними глушниками".
Зазначається, що голосна робота двигунів таких мотоциклів порушує всі санітарні норми щодо рівня шуму.
Уточнюється, що цей звук:
"Ними керують, головним чином, неповнолітні особи", - повідомили в Іванівській СТГ.
Згідно з інформацією Іванівської сільської територіальної громади, на одній з нарад було запропоновано провести реквізицію мотоциклів.
Йдеться про "примусове вилучення транспортного засобу на користь Збройних сил України".
Це питання вже опрацьовується:
Насамкінець українцям повідомили, що перед цим планується "проведення виховних заходів в освітніх установах громади".
Уточнюється, що на них до неповнолітніх водіїв мотоциклів буде доведена позиція з цього питання:
"Перший такий захід відбудеться в п'ятницю 20 березня 2026 року в ліцеї села Іванів", - підсумували у СТГ.
