Занадто "гучних" водіїв в Україні пропонують суворо карати: про що йдеться

Водіїв, транспортні засоби яких є занадто гучними через "тюнінг" систем вихлопних газів, пропонують карати. Адже вони порушують не лише тишу, але й спокій громадян. Особливо під час війни.

РБК-Україна розповідає, що пропонує змінити законопроект №9564 і що про нього відомо.

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Кого з водіїв можуть почати карати

Серед окремих водіїв механічних транспортних засобів (ТЗ) стає дедалі популярнішою практика втручання у систему вихлопних газів - з метою "тюнінгу".

При цьому може суттєво збільшуватись рівень шуму від роботи двигуна.

За словами експертів, найбільш розповсюдженою така тенденція є серед молоді та осіб, які керують мотоциклами.

Йдеться про так звані "прямоточні глушники", "подвійні спортивні системи" та інші технічні девайси, не передбачені конструкцією транспортних засобів та виробниками.

Машини чи мотоцикли з таким "тюнінгом" суттєво порушують тишу та спокій громадян.

Під час війни занадто гучні шуми й різкі звуки викликають особливе невдоволення суспільства, адже дехто сприймає їх навіть як загрозу - через схожість зі звуками ворожих безпілотних летальних апаратів, дронів та інших небезпек на тлі регулярних ворожих атак.

Чинні норми законодавства є недостатніми для врегулювання цього питання (заборони подібних транспортних засобів або покарання за їхнє використання), тож пропонований Верховній Раді законопроект має на меті вдосконалити адміністративну відповідальність за керування або експлуатацію ТЗ із перевищенням допустимого рівня шуму.

Які покарання пропонують запровадити

Згідно з пояснювальною запискою, проекту закону №9564 пропонує внести низку змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Йдеться, перш за все, про доповнення Кодексу нормою, яка передбачатиме адміністративну відповідальність за керування або експлуатацію ТЗ із перевищенням встановленого законодавством допустимого рівня шуму.

За таке правопорушення українців пропонують карати фіксованим штрафом у розмірі:

1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 грн) - за перший раз

2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 000 грн) - за умови повторного порушення

Крім того, прописується можливість позбавлення людини права керування машиною, мотоциклом чи іншим ТЗ - на строк від 3 до 6 місяців.

Компетенцією розгляду справ за цією статтею (121-4 КУпАП) при цьому пропонують наділити:

поліцейських - у випадку першого порушення

суди - у випадку повторного порушення

Насамкінець, документ пропонує внести деякі зміни до законів України:

"Про дорожній рух"

"Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"

"Заборону на керування або експлуатацію ТЗ із порушенням встановленого рівня шуму пропонується встановити виключно в межах населених пунктів", - уточнюється у пояснювальній записці.

Це виключатиме відповідальність водіїв за занадто гучний транспорт у випадках проведення автомобільних спортивних змагань чи інших заходів поза межами населених пунктів.

Основне про проект закону

Проект закону №9564 про внесення змін до КУпАП щодо удосконалення адміністративної відповідальності за керування або експлуатацію транспортних засобів із перевищенням допустимого рівня шуму було зареєстровано у Верховній Раді 4 серпня 2023 року.

Ініціатором законопроекту виступила група народних депутатів: Давид Арахамія, В'ячеслав Медяник, Андрій Кожем'якін, Павло Сушко, Максим Павлюк, Сергій Кузьміних та інші.

Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет з питань правоохоронної діяльності під керівництвом Сергія Іонушаса.

Проект закону №9564 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

Станом на зараз документ надано народним обранцям для ознайомлення.