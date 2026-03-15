Сезон відкрито: у МВС розповіли, як отримати права на мотоцикл у 2026 році
Зі стабілізацією погодних умов у сервісних центрах МВС традиційно зростає попит на отримання посвідчення водія для керування мототранспортом.
Як записатися та успішно скласти практичний іспит для категорій А та А1 розповідає РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС.
Як проходить іспит на мотоцикл
На відміну від категорій для легкових авто, практичний іспит на мототранспорт проводиться лише на спеціальному майданчику. Кандидат у водії має продемонструвати базові навички:
- балансування та маневрування;
- контроль швидкості;
- правильне гальмування.
Відповідно до Постанови КМУ № 340, право на керування підтверджується лише після успішного складання і теорії, і практики. Важливо пам'ятати, що іспит дозволяється складати виключно в захисному шоломі.
Де взяти транспорт для іспиту
Для складання практичної частини можна скористатися двома варіантами:
- мототранспорт сервісного центру МВС (якщо він є в наявності у конкретному підрозділі);
- навчальний мотоцикл, наданий вашою автошколою.
Головна вимога до транспортного засобу - він має бути технічно справним та відповідати встановленим вимогам для своєї категорії.
Як записатися на зручний час
Для проходження іспиту необхідно заздалегідь зареєструватися. Це можна зробити двома способами:
- дистанційно - через систему Е-запису на офіційному сайті ГСЦ МВС або через відповідний застосунок;
- на місці - через термінал самообслуговування безпосередньо у приміщенні сервісного центру.
Фахівці радять кандидатам заздалегідь ознайомитися зі схемами вправ, обирати зручне захисне екіпірування та зберігати спокій під час виконання маневрів під наглядом екзаменатора.
