Сезон відкрито: у МВС розповіли, як отримати права на мотоцикл у 2026 році

06:40 15.03.2026 Нд
2 хв
Майбутнім водіям пояснили, як обрати зручний час для перевірки навичок
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Як отримати водійські права на мотоцикл в Україні? (pexels.com)

Зі стабілізацією погодних умов у сервісних центрах МВС традиційно зростає попит на отримання посвідчення водія для керування мототранспортом.

Як записатися та успішно скласти практичний іспит для категорій А та А1 розповідає РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС.

Читайте також: У МВС розвінчали міф для майбутніх водіїв: чому "тренувальних маршрутів" не існує

Як проходить іспит на мотоцикл

На відміну від категорій для легкових авто, практичний іспит на мототранспорт проводиться лише на спеціальному майданчику. Кандидат у водії має продемонструвати базові навички:

  • балансування та маневрування;
  • контроль швидкості;
  • правильне гальмування.

Відповідно до Постанови КМУ № 340, право на керування підтверджується лише після успішного складання і теорії, і практики. Важливо пам'ятати, що іспит дозволяється складати виключно в захисному шоломі.

Де взяти транспорт для іспиту

Для складання практичної частини можна скористатися двома варіантами:

  • мототранспорт сервісного центру МВС (якщо він є в наявності у конкретному підрозділі);
  • навчальний мотоцикл, наданий вашою автошколою.

Головна вимога до транспортного засобу - він має бути технічно справним та відповідати встановленим вимогам для своєї категорії.

Як записатися на зручний час

Для проходження іспиту необхідно заздалегідь зареєструватися. Це можна зробити двома способами:

  • дистанційно - через систему Е-запису на офіційному сайті ГСЦ МВС або через відповідний застосунок;
  • на місці - через термінал самообслуговування безпосередньо у приміщенні сервісного центру.

Фахівці радять кандидатам заздалегідь ознайомитися зі схемами вправ, обирати зручне захисне екіпірування та зберігати спокій під час виконання маневрів під наглядом екзаменатора.

Раніше РБК-Україна писало, як кандидати у водії можуть обирати транспорт для складання практичного іспиту. У більшості випадків автомобіль надає сервісний центр МВС, але для деяких категорій транспорту його потрібно забезпечити самостійно - через автошколу.

Також ми розповідали, як у сервісних центрах МВС визначають, справжні чи підроблені водійські права.

Більше по темі:
Міністерство внутрішніх справ України Водійське посвідчення Водії
Новини
Трамп про можливу угоду з Іраном: умови поки що недостатньо хороші
Трамп про можливу угоду з Іраном: умови поки що недостатньо хороші
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком