Сезон відкрито: у МВС розповіли, як отримати права на мотоцикл у 2026 році

Зі стабілізацією погодних умов у сервісних центрах МВС традиційно зростає попит на отримання посвідчення водія для керування мототранспортом.

Як записатися та успішно скласти практичний іспит для категорій А та А1 розповідає РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС .

Як проходить іспит на мотоцикл

На відміну від категорій для легкових авто, практичний іспит на мототранспорт проводиться лише на спеціальному майданчику. Кандидат у водії має продемонструвати базові навички:

балансування та маневрування;

контроль швидкості;

правильне гальмування.

Відповідно до Постанови КМУ № 340, право на керування підтверджується лише після успішного складання і теорії, і практики. Важливо пам'ятати, що іспит дозволяється складати виключно в захисному шоломі.

Де взяти транспорт для іспиту

Для складання практичної частини можна скористатися двома варіантами:

мототранспорт сервісного центру МВС (якщо він є в наявності у конкретному підрозділі);

(якщо він є в наявності у конкретному підрозділі); навчальний мотоцикл, наданий вашою автошколою.

Головна вимога до транспортного засобу - він має бути технічно справним та відповідати встановленим вимогам для своєї категорії.

Як записатися на зручний час

Для проходження іспиту необхідно заздалегідь зареєструватися. Це можна зробити двома способами:

дистанційно - через систему Е-запису на офіційному сайті ГСЦ МВС або через відповідний застосунок;

на місці - через термінал самообслуговування безпосередньо у приміщенні сервісного центру.

Фахівці радять кандидатам заздалегідь ознайомитися зі схемами вправ, обирати зручне захисне екіпірування та зберігати спокій під час виконання маневрів під наглядом екзаменатора.