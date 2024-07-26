Шум, музика і "балаган" під вікнами будинків. Які штрафи загрожують занадто гучним українцям

За порушення вимог законодавства щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші у населених пунктах і громадських місцях українців можуть карати штрафами.

Про це розповів адвокат і магістр права Євген Буліменко у коментарі РБК-Україна .

Коли не можна шуміти в будинку та біля нього

За словами експерта, у приміщеннях житлових будинків та на прибудинковій території з 22 години вечора до 8 години ранку чинне законодавство забороняє:

гучні співи та інші гучні звуки

користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму

використання піротехнічних засобів, запуск салютів або феєрверків

Як можуть покарати занадто гучних осіб

Порушення цього припису, згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП), тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді:

або попередження

або накладення штрафу від 85 до 255 грн (від 5 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) - на звичайних громадян

або накладення штрафу від 255 до 510 грн (від 15 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) - на посадових осіб та громадян, які є суб'єктами господарської діяльності

Якщо правопорушення вчиняється повторно впродовж року (після того, як особу було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення), розмір штрафів буде більшим:

від 255 до 510 грн (від 15 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) - для звичайних громадян

від 850 до 2550 грн (від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) - для посадових осіб та громадян, які є суб'єктами господарської діяльності

"В обох випадках повторного вчинення правопорушення передбачена конфіскація звуковідтворювальної апаратури, піротехнічних засобів, інших предметів порушення тиші", - наголосив юрист.