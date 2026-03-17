Громкие мотоциклы - на нужды ВСУ: нарушителей в Винницкой области хотят наказывать по-новому

Жители одной из территориальных громад Винницкой области жалуются на регулярное нарушение спокойствия слишком шумными мотоциклами. Вариантом наказания водителей может стать принудительное изъятие транспортного средства в пользу ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Ивановской сельской территориальной громады в Facebook.
Украинцам рассказали, что с наступлением теплого времени года многочисленные жалобы насчет слишком громких мотоциклов начали поступать:
Жителям громады и владельцам транспортных средств объяснили: "Возмущение у людей вызывают мотоциклы с прямоточными глушителями".
Отмечается, что громкая работа двигателей таких мотоциклов нарушает все санитарные нормы по уровню шума.
Уточняется, что этот звук:
"Ими управляют, главным образом, несовершеннолетние лица", - сообщили в Ивановской СТГ.
Согласно информации Ивановской сельской территориальной общины, на одном из совещаний было предложено провести реквизицию мотоциклов.
Речь идет о "принудительном изъятии транспортного средства в пользу Вооруженных сил Украины".
Этот вопрос уже прорабатывается:
В конце украинцам сообщили, что перед этим планируется "проведение воспитательных мероприятий в образовательных учреждениях громады".
Уточняется, что на них до несовершеннолетних водителей мотоциклов будет доведена позиция по этому вопросу:
"Первое такое мероприятие состоится в пятницу 20 марта 2026 года в лицее села Иванов", - подытожили в СТГ.
