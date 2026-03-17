Гучні мотоцикли - на потреби ЗСУ: порушників у Вінницькій області хочуть карати по-новому

Мешканці однієї з територіальних громад Вінницької області скаржаться на регулярне порушення спокою занадто гучними мотоциклами. Варіантом покарання водіїв може стати примусове вилучення транспортного засобу на користь ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Іванівської сільської територіальної громади у Facebook.

Що відомо про скарги місцевих мешканців

Українцям розповіли, що із настанням теплої пори року численні скарги щодо занадто гучних мотоциклів почали надходити:

до органів Національної поліції;

до Іванівської сільської ради (Іванівська територіальна громада розташована у Хмільницькому районі Вінницької області).

Мешканцям громади і власникам транспортних засобів пояснили: "Обурення у людей викликають мотоцикли з прямоточними глушниками".

Хто найчастіше керує такими мотоциклами

Зазначається, що голосна робота двигунів таких мотоциклів порушує всі санітарні норми щодо рівня шуму.

Уточнюється, що цей звук:

заважає нормальній життєдіяльності людей;

порушує сон;

викликає роздратування та емоційне обурення серед ветеранів.

"Ними керують, головним чином, неповнолітні особи", - повідомили в Іванівській СТГ.

Як пропонують карати порушників спокою

Згідно з інформацією Іванівської сільської територіальної громади, на одній з нарад було запропоновано провести реквізицію мотоциклів.

Йдеться про "примусове вилучення транспортного засобу на користь Збройних сил України".

Це питання вже опрацьовується:

відповідними територіальним центром комплектування (ТЦК);

патрульною службою Національної Поліції.

Публікація Іванівської СТГ (скриншот: facebook.com/rada.ivaniv)

Насамкінець українцям повідомили, що перед цим планується "проведення виховних заходів в освітніх установах громади".

Уточнюється, що на них до неповнолітніх водіїв мотоциклів буде доведена позиція з цього питання:

держави;

територіальної громади.

"Перший такий захід відбудеться в п'ятницю 20 березня 2026 року в ліцеї села Іванів", - підсумували у СТГ.