Гучні мотоцикли - на потреби ЗСУ: порушників у Вінницькій області хочуть карати по-новому

13:42 17.03.2026 Вт
2 хв
Терпіння мешканців однієї з територіальних громад - на межі
aimg Ірина Костенко
Деякі мотоцикли можуть бути занадто гучними й заважати людям (фото ілюстративне: Getty Images)

Мешканці однієї з територіальних громад Вінницької області скаржаться на регулярне порушення спокою занадто гучними мотоциклами. Варіантом покарання водіїв може стати примусове вилучення транспортного засобу на користь ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Іванівської сільської територіальної громади у Facebook.

Читайте також: Це може вбити: у поліції сказали, які порушення ПДР найчастіше призводять до аварій

Що відомо про скарги місцевих мешканців

Українцям розповіли, що із настанням теплої пори року численні скарги щодо занадто гучних мотоциклів почали надходити:

  • до органів Національної поліції;
  • до Іванівської сільської ради (Іванівська територіальна громада розташована у Хмільницькому районі Вінницької області).

Мешканцям громади і власникам транспортних засобів пояснили: "Обурення у людей викликають мотоцикли з прямоточними глушниками".

Хто найчастіше керує такими мотоциклами

Зазначається, що голосна робота двигунів таких мотоциклів порушує всі санітарні норми щодо рівня шуму.

Уточнюється, що цей звук:

  • заважає нормальній життєдіяльності людей;
  • порушує сон;
  • викликає роздратування та емоційне обурення серед ветеранів.

"Ними керують, головним чином, неповнолітні особи", - повідомили в Іванівській СТГ.

Як пропонують карати порушників спокою

Згідно з інформацією Іванівської сільської територіальної громади, на одній з нарад було запропоновано провести реквізицію мотоциклів.

Йдеться про "примусове вилучення транспортного засобу на користь Збройних сил України".

Це питання вже опрацьовується:

  • відповідними територіальним центром комплектування (ТЦК);
  • патрульною службою Національної Поліції.

Гучні мотоцикли - на потреби ЗСУ: порушників у Вінницькій області хочуть карати по-новомуПублікація Іванівської СТГ (скриншот: facebook.com/rada.ivaniv)

Насамкінець українцям повідомили, що перед цим планується "проведення виховних заходів в освітніх установах громади".

Уточнюється, що на них до неповнолітніх водіїв мотоциклів буде доведена позиція з цього питання:

  • держави;
  • територіальної громади.

"Перший такий захід відбудеться в п'ятницю 20 березня 2026 року в ліцеї села Іванів", - підсумували у СТГ.

Росія вдарила по терміналу "Нової пошти" у Запоріжжі: поранено працівників
