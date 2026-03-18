ua en ru
Ср, 18 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський заявив про "погане передчуття" щодо мирних переговорів по Україні

05:30 18.03.2026 Ср
3 хв
Журналістка також задала Зеленському незручне питання щодо Трампа, і він відповів
aimg Маловічко Юлія
Фото: президент Володимир Зеленський (Getty Images)

Президент Володимир Зеленський розповів про своє "погане передчуття" щодо мирних переговорів з РФ, яке пов'язане з тим, що США перевели фокус уваги з України на війну в Ірані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Читайте також: Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО

Проблеми з переговорами

Перебуваючи з візитом у Великій Британії, президент зазначив у бесіді з журналісткою ВВС, що через конфлікт на Близькому Сході мирні переговори затягуються.

"У мене дуже недобрі передчуття щодо впливу цієї війни на ситуацію в Україні. Фокус уваги Америки на Близькому Сході більший, аніж на Україні, на жаль. Тому ви бачите, що наші дипломатичні зустрічі, тристоронні зустрічі постійно відкладаються. А причина одна - війна в Ірані", - сказав Зеленський.

Однак він додав, що попри масштабні геополітичні зміни учасники переговорів спілкуються між собою щодня.

"Президент Трамп зосереджений на Ірані. Переговорні групи розмовляють між собою. Наша група розмовляє з американською стороною щодня. Я знаю, що американці теж розмовляють із росіянами щодня", - підкреслив президент.

Нові умови та чергові відмовки Москви

Український лідер також зазначив, що США через війну в Ірані пропонують проведення переговорів щодо України на своїй території, і Київ згоден на це, однак РФ категорично проти говорити в Штатах.

"Американська сторона через цю війну в Ірані сказала, що готова прийняти обидві сторони в Америці. Ми підтвердили свою участь, але росіяни проти зустрічі у Сполучених Штатах Америки. Тому ми поки що намагаємося фокусуватися на Америці, пропонуючи дату та місце. Україна підтримає будь-яку дату та будь-яке місце, але точно не в Росії", - сказав Зеленський.

Відповідаючи на запитання, чи зробили дії президента США Дональда Трампа світ більш небезпечним, він заявив:

"Я не матиму справедливої ​​відповіді на це. Я намагаюся говорити об'єктивно, а не суб'єктивно. Тому я вважаю, що будь-який розкол у НАТО послабить обидві сторони", - підсумував президент.

Америка змістила фокус уваги на Іран

Як відомо, США дійсно перемкнули фокус уваги з мирних переговорів щодо України на Близький Схід, де 28 лютого розпочали спецоперацію проти Ірану.

При цьому ще до початку війни в Ірані, на початку лютого, ЗМІ писали, що Трамп може покинути переговірний процес щодо України, а з теперішньою ситуацією на Близькому Сході американський лідер сам висловлював цю можливість.

Напередодні глава Євроради Антоніу Кошта заявив, що Європі потрібно готуватись до того, що США таки вийдуть з переговорного процесу щодо війни в Україні.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Мирні переговори Війна в Україні
Новини
Зеленський закликав Трампа і Стармера зустрітися і помиритися
Аналітика
