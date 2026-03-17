Громкие мотоциклы - на нужды ВСУ: нарушителей в Винницкой области хотят наказывать по-новому

Жители одной из территориальных громад Винницкой области жалуются на регулярное нарушение спокойствия слишком шумными мотоциклами. Вариантом наказания водителей может стать принудительное изъятие транспортного средства в пользу ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Ивановской сельской территориальной громады в Facebook.

Что известно о жалобах местных жителей

Украинцам рассказали, что с наступлением теплого времени года многочисленные жалобы насчет слишком громких мотоциклов начали поступать:

в органы Национальной полиции;

в Ивановский сельский совет (Ивановская территориальная громада расположена в Хмельницком районе Винницкой области).

Жителям громады и владельцам транспортных средств объяснили: "Возмущение у людей вызывают мотоциклы с прямоточными глушителями".

Кто чаще всего управляет такими мотоциклами

Отмечается, что громкая работа двигателей таких мотоциклов нарушает все санитарные нормы по уровню шума.

Уточняется, что этот звук:

мешает нормальной жизнедеятельности людей;

нарушает сон;

вызывает раздражение и эмоциональное возмущение среди ветеранов.

"Ими управляют, главным образом, несовершеннолетние лица", - сообщили в Ивановской СТГ.

Как предлагают наказывать нарушителей спокойствия

Согласно информации Ивановской сельской территориальной общины, на одном из совещаний было предложено провести реквизицию мотоциклов.

Речь идет о "принудительном изъятии транспортного средства в пользу Вооруженных сил Украины".

Этот вопрос уже прорабатывается:

соответствующими территориальным центром комплектования (ТЦК);

патрульной службой Национальной Полиции.

Публикация Ивановской СТГ (скриншот: facebook.com/rada.ivaniv)

В конце украинцам сообщили, что перед этим планируется "проведение воспитательных мероприятий в образовательных учреждениях громады".

Уточняется, что на них до несовершеннолетних водителей мотоциклов будет доведена позиция по этому вопросу:

государства;

территориальной общины.

"Первое такое мероприятие состоится в пятницу 20 марта 2026 года в лицее села Иванов", - подытожили в СТГ.