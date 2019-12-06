В ГСЧС уточнили информацию по третьему погибшему в Одессе

Фото: работы на месте пожара в Одессе (dumskaya.net)

Третим погибшим оказался мужчина

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) уточнили информацию по третьему погибшему в пожаре в одесском колледже. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думская" в Telegram.

Как сообщается, заместитель начальника областного управления ГСЧС Крицкий уточнил, что обнаружено тело мужчины.

"Сейчас в 15:30 было выявлено тело, пока что не опознано, мужчкого пола. Привлекалась кинологическая служба ГСЧС, но, к сожалению, в таких условиях собака работать не может. Мы делаем все возможное", - заявил он.

Ранее сообщалось, что студентка, которая считалась пропавшей без вести, нашлась. Она на момент пожара была в другом месте. Также 5 декабря также нашли живой женщину, которая числилась пропавшей без вести.

Отметим, 4 декабря около 10 утра в здании одесского колледжа на улице Троицкой произошел пожар. Огонь вспыхнул на третьем этаже шестиэтажного здания. Возгорание могло произойти из-за удлинителя в закрытом кабинете. Полиция рассматривает также версию поджога.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате пожара возросло до 32 человек.

Ранее был опубликован официальный список пропавших.

Кроме того, замначальника управления ГСЧС в Одесской области Александр Крицкий ранее заявил, что по состоянию на третий день после пожара в одесском колледже не осталось надежды на то, что в здании учебного заведения есть выжившие.