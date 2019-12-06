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Пожар в Одессе: надежды на выживших в здании больше нет

Новости » Происшествия     06.12.2019 - 15:11
Пожар в Одессе: надежды на выживших в здании больше нет
Фото: работы на месте пожара в Одессе (dumskaya.net)

Спасатели обследовали все помещения, которые не пострадали от огня

По состоянию на третий день после пожара в Одессе не осталось надежды на то, что в здании колледжа есть выжившие. Об этом заявил замначальника управления ГСЧС в Одесской области Александр Крицкий, передают местные СМИ.

По его словам, уже нет надежды на то, что в здании остаются выжившие.

"Тяжело это говорить, но надежды нет. Все помещения, которые остались целыми, обследованы, никого не найдено. Людей там нет", - отметил Крицкий.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство создало комиссию по расследованию причин пожара в колледже Одессы. Через две недели комиссия отчитается о результатах расследования.

Кроме того, накануне президент Украины Владимир Зеленский из-за пожара в Одессе распорядился провести массовые проверки.

Пожар в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался 4 декабря около 10 утра. На данный момент известно о не менее двух погибших и более 30 пострадавших. Кроме того, четырнадцать человек считаются пропавшими без вести.

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