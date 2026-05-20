"Деньги до зарплаты" могут стать ловушкой: эксперт объяснил главный риск микрозаймов

10:30 20.05.2026 Ср
2 мин
Почему кредиты под 0% часто превращаются в долговую кабалу и как проверить кредитную компанию
aimg Анастасия Мацепа aimg Андрей Шевчишин Эксперт
Фото: эксперт предупредил о рисках микрозаймов "до зарплаты" (НБУ)
Микрозаймы "до зарплаты" под 0% могут быстро превратиться в постоянный долг. Особенно если человек начинает перекрывать один заем другим.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Главное:

  • Микрозаймы могут затянуть в долговую зависимость.
  • Кредитора нужно проверять в списках НБУ.
  • Нелегальные компании часто скрывают реальные условия.
  • Просрочки платежей вредят кредитной истории.

Эксперт предупредил, что микрозаймы "до зарплаты" могут быть опасными для людей с нестабильными доходами.

По его словам, главная проблема заключается в том, что люди часто перекрывают один долг другим, из-за чего постепенно попадают в финансовую зависимость.

"Для многих людей это становится кабалой, из которой очень трудно выбраться", - отметил он.

Эксперт также советует внимательно проверять кредитные компании перед оформлением займа.

По его словам, на рынке есть как легальные компании, так и полностью нелегальные структуры.

"Нужно проверять, есть ли компания в списках НБУ и имеет ли лицензию", - пояснил он.

Кроме того, стоит обращать внимание на отзывы клиентов и реальные условия договора, ведь заманчивые предложения "на бумаге" могут оказаться значительно дороже на практике.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

