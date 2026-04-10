В Греції та ООН розлютились через план Трампа та Ірана: чим небезпечна "плата за прохід" по Ормузу

Президент США Дональд Трамп запропонував запровадити спільну з Іраном систему оплати за прохід суден через Ормузьку протоку. Ця ініціатива вже викликала жорстку критику з боку міжнародної спільноти та профільних організацій, через ризик "дурного прикладу".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію від Reuters.
Читайте також: Тегеран "відкрив" Ормузьку протоку для суден, але є кілька нюансів
Міжнародна морська організація ООН (IMO) виступила з різким попередженням. Стягнення плати за транзит міжнародними водами порушує усталені правила. Жодна чинна угода не дозволяє запроваджувати такі мита. Це рішення може зруйнувати глобальну систему судноплавства.
Речник відомства наголосив на незаконності такої ідеї. Будь-які збори в протоках стануть точкою неповернення для морського права.
"Немає жодної міжнародної угоди, яка б вводила плату за транзит міжнародними протоками. Будь-яка така плата створить небезпечний прецедент", - заявили в ООН.
Греція, яка володіє найбільшим торгівельним флотом у світі, обурена пропозицією. Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс назвав план Ірану та США неприпустимим.
У коментарі журналістам Міцотакіс підкреслив, що правила гри не можуть змінюватися під час або після конфліктів.
"Я не думаю, що міжнародна спільнота буде готова прийняти те, що Іран встановлює пункт стягнення плати за проїзд для кожного судна, яке перетинає протоку", - заявив голова грецького уряду.
Він також додав:
"Ця угода не може, повторюю, не може включати певний збір, який кораблі повинні будуть сплачувати щоразу, коли перетинають протоку. Цього не було до початку війни, і цього не може бути після її закінчення".
Цей водний шлях - "сонна артерія" світової економіки. Протока розташована між Іраном, Оманом та ОАЕ. Через неї пролягають головні маршрути експорту нафти з Перської затоки.
Президент США бачить у протоці джерело великих грошей. Він вважає, що спільне з Іраном "підприємство" допоможе захистити регіон. За його словами, це відкриє шлях до реконструкції іранської економіки.
На тлі перекриття Ормузької протоки країни Перської затоки розглядають можливість будівництва нових нафтопроводів, які дозволять транспортувати нафту в її обхід. Раніше подібні проєкти неодноразово зупинялися через високу вартість і складність, однак нині настрої в регіоні змінилися, і обговорення переходять від теорії до практики.
Аналітики передбачають, що навіть у випадку відкриття Ормузької протоки ціни на паливо у світі можуть продовжувати зростати протягом кількох місяців.
А президент України Володимир Зеленський назвав нестачу дизеля однією з головних проблем для нашої країни. Проте Україна вже домовилася з країнами Близького Сходу, щоб отримати обсяги палива на рік.