Країни Перської затоки хочуть побудувати нафтопроводи в обхід Ормузької протоки, - FT

Країни Перської затоки розглядають можливість будівництва нових нафтопроводів, які дозволять транспортувати нафту в обхід Ормузької протоки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

За даними джерел видання, нові трубопроводи можуть стати єдиним способом зменшити залежність регіону від ситуації в Ормузькій протоці.

Водночас реалізація таких проєктів буде складною з політичної точки зору, дорогою та триватиме роками, повідомив високопосадовець, пов'язаний з енергетикою.

Конфлікт на Близькому Сході підкреслив стратегічну важливість саудівського трубопроводу "Схід-Захід" довжиною 1200 км, побудованого у 1980-х роках після побоювань закриття протоки під час ірано-іракської війни.

Сьогодні він транспортує близько 7 млн барелів нафти на добу до порту Янбу на Червоному морі, повністю оминаючи Ормуз.

Керівництво Саудівської Аравії розглядає можливість збільшення експорту через трубопроводи, включно з розширенням існуючої інфраструктури або будівництвом нових маршрутів. Раніше подібні проєкти неодноразово зупинялися через високу вартість і складність, однак нині настрої в регіоні змінилися, і обговорення переходять від теорії до практики.

Експерти вважають, що найефективнішим рішенням може бути створення мережі трубопроводів, хоча це й найскладніший варіант.

У довгостроковій перспективі нові трубопроводи можуть стати частиною ширших торговельних маршрутів для транспортування різних товарів, а не лише енергоресурсів.

Серед можливих варіантів - відновлення проєкту транспортного коридору між Індією, країнами Перської затоки та Європою, хоча він має політичні труднощі.

Ізраїльські представники вважають, що трубопроводи до Середземного моря все ж будуть побудовані через Ізраїль або Єгипет.

Попри це, перешкоди залишаються значними: вартість може сягати від 5 до 20 млрд доларів залежно від маршруту, а також існують серйозні ризики безпеки, зокрема нерозірвані боєприпаси в Іраку та діяльність бойовиків.

Трубопроводи до Оману також стикаються з географічними труднощами, а місцеві порти не повністю захищені від атак, як показали нещодавні удари дронів.

Політичні питання включають контроль над трубопроводами та необхідність тіснішої співпраці між країнами регіону.

У короткостроковій перспективі найреальнішими варіантами є розширення існуючих маршрутів у Саудівській Аравії та ОАЕ, а також розвиток нових експортних терміналів на Червоному морі.

Зазначається, що остаточні рішення, ймовірно, залежатимуть від того, яким буде довгостроковий статус Ормузької протоки, тоді як країни регіону вже усвідомлюють необхідність нових підходів до енергетичної безпеки.