Паливна криза: Зеленський назвав головну проблему для України

Для України на тлі паливної кризи у зв'язку із ситуацією навколо Ормузької протоки головною проблемою може стати нестача дизеля.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини.Live" у Telegram .

Без палива не залишимося

За словами Зеленського, Україна вже домовилася з країнами Близького Сходу, щоб отримати обсяги палива на рік. Це необхідно на випадок, якщо скрізь почнеться дефіцит.

При цьому він запевнив, що ціна на паливо для України "буде нормальною". Найголовнішими факторами, які впливають на ціни на паливо, є перемир'я на Близькому Сході та відкрита Ормузька протока.

"Ми без палива точно не залишимося, ми не залишимося без дизеля, і це найголовніше", - сказав президент.

Головна проблема

Окремо голова держави звернув увагу, що Ормузьку протоку все ще не відкривають навіть після перемир'я між США та Іраном.

"Тому й домовляємося наперед із представниками Близького Сходу (про паливо - ред.), тому що в нас посівна, в нас ЗСУ, в нас люди, в нас багато питань із дизелем. Головна проблема - це дизель", - зазначив Зеленський.

Він додав, що також є питання з цінами на паливо. Влада вже обговорювала такі проблеми з приватним сектором, з головними постачальниками на енергетичному ринку і з державними компаніями.