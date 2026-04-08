Трамп хоче створити з Іраном "спільне підприємство" для охорони Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може запропонувати Тегерану створити "спільне підприємство" для охорони Ормузької протоки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News .

В американського президента запитали, чи дозволить він Тегерану стягувати мито за транзит суден через Ормузьку протоку.

"Ми думаємо зробити це у формі спільного підприємства. Це спосіб забезпечити безпеку - а також захистити його від багатьох інших людей. Це чудова річ", - відповів Трамп.

Крім того, він наголосив, що не дозволить Ірану зберегти будь-які можливості для збагачення урану, попри неодноразові запевнення Тегерана, що він не відмовиться від свого права на це.

"Збагачення не буде", - підкреслив Трамп.

Він додав, що американські війська залишаться в регіоні для забезпечення виконання будь-якої майбутньої угоди.

Трамп також розповів, що очікує на старт мирних переговорів у п’ятницю, 10 квітня, і висловив сподівання, що вони просуватимуться дуже швидко. За його словами, ключову роль в угоді з іранцями відіграв Китай.

Нагадаємо, Іран повідомив, що вимагатиме оплату у криптовалюті за прохід нафтових танкерів через Ормузьку протоку протягом тимчасового перемир’я зі США.