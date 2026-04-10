В Греции и ООН разозлились из-за плана Трампа и Ирана: чем опасна "плата за проход" по Ормузу

Международная морская организация ООН (IMO) выступила с резким предупреждением. Взимание платы за транзит по международным водам нарушает устоявшиеся правила. Ни одно действующее соглашение не позволяет вводить такие пошлины. Это решение может разрушить глобальную систему судоходства.

Представитель ведомства отметил незаконность такой идеи. Любые сборы в проливах станут точкой невозврата для морского права.

"Нет ни одного международного соглашения, которое бы вводило плату за транзит по международным проливам. Любая такая плата создаст опасный прецедент", - заявили в ООН.

Греция, которая владеет крупнейшим торговым флотом в мире, возмущена предложением. Премьер-министр Кириакос Мицотакис назвал план Ирана и США недопустимым.

В комментарии журналистам Мицотакис подчеркнул, что правила игры не могут меняться во время или после конфликтов.

"Я не думаю, что международное сообщество будет готово принять то, что Иран устанавливает пункт взимания платы за проезд для каждого судна, которое пересекает пролив", - заявил глава греческого правительства.

Он также добавил:

"Это соглашение не может, повторяю, не может включать определенный сбор, который корабли должны будут платить каждый раз, когда пересекают пролив. Этого не было до начала войны, и этого не может быть после ее окончания".

Почему Ормузский пролив является критически важным

Этот водный путь - "сонная артерия" мировой экономики. Пролив расположен между Ираном, Оманом и ОАЭ. Через него пролегают главные маршруты экспорта нефти из Персидского залива.

Ключевые цифры:

20 миллионов баррелей нефти проходят здесь ежедневно;

пятая часть всего мирового сжиженного газа транспортируется по этому пути;

пролив является важнейшим энергетическим узлом планеты.

Что именно предлагает Трамп

Президент США видит в проливе источник больших денег. Он считает, что совместное с Ираном "предприятие" поможет защитить регион. По его словам, это откроет путь к реконструкции иранской экономики.