Графіки відключення світла в Україні на сьогодні: список по областях

Впродовж сьогоднішнього дня - понеділка, 8 грудня - в різних областях України діють стабілізаційні відключення електроенергії.
Докладніше про графіки обмеження світла у різних регіонах, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Згідно з інформацією прес-служби Національної енергетичної компанії "Укренерго" щодо відключення електроенергії, впродовж понеділка, 8 грудня, заходи обмеження споживання застосовуються в усіх регіонах України.
Причина запровадження обмежень - наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти України.
Уточнюється, що час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
Наголошується, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватись впродовж дня, тож українцям радять стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у конкретному регіоні.
"Коли електроенергія з'являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо", - підсумували в "Укренерго".
Згідно з даними ДТЕК Київські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:
Графіки відключення на 8 грудня пропонуємо переглянути нижче.
Згідно з даними ДТЕК Київські регіональні електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:
Графіки відключення на 8 грудня пропонуємо переглянути нижче.
Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:
Крім того, у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.
Згідно з даними ПрАТ "Волиньобленерго", дізнатись інформацію щодо відключень за конкретною адресою можна по-різному:
Уточнюється, що час фактичного відключення та відновлення електропостачання може відрізнятися на 20-30 хвилин через технологічний процес перемикання черг.
"Якщо НЕК "Укренерго" скасовує обмеження у певні години, загальний час відключень коригується, а зміни відображаються у графіку на наступний день", - пояснили громадянам.
Графіки відключення на 8 грудня пропонуємо переглянути нижче.
Графіки відключень на 8 грудня у Волинській області (інфографіка: facebook.com/volynoblenergo)
Згідно з даними ДТЕК Дніпровські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:
Графіки відключення на 8 грудня пропонуємо переглянути нижче.
Згідно з даними АТ "Житомиробленерго", дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:
Графіки відключення на 8 грудня пропонуємо переглянути нижче.
Згідно з даними ПрАТ "Закарпаттяобленерго", актуалізовану інформацію щодо годин включення/відключення електроенергії можна знайти на офіційному сайті або у Telegram.
Крім того, перевірити свою чергу та вид обмежень електропостачання, або ж уточнити інформацію можна:
Графіки відключення на 8 грудня пропонуємо переглянути нижче.
Згідно з даними АТ "Запоріжжяобленерго", дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:
Українцям нагадали, що згідно з чинним законодавством, команди НЕК "Укренерго" є обов'язковими до виконання для операторів системи розподілу (обленерго).
"Якщо матимемо нові вказівки від НЕК "Укренерго", відповідним чином перероблятимемо графік та інформуватимемо вас про зміни на наших інформаційних ресурсах протягом робочого дня та на нашому сайті на сторінці "Стабілізаційні відключення" у цілодобовому режимі", - додали в обленерго.
Графіки відключення на 8 грудня пропонуємо переглянути нижче.
Згідно з даними ПрАТ "Львівоблененерго", одним з основних джерел інформації про відключення є офіційний сайт (розділ "Чому немає світла").
Крім того, інформацію про відключення отримують на свою електронну пошту клієнти, які зареєструвались у персональному кабінеті.
Повідомлення з інформацією про перерви в електропостачанні за своїми особовими рахунками в автоматичному режимі отримують також користувачі чат-ботів "Львівобленерго";
Графіки відключення на 8 грудня пропонуємо переглянути нижче.
Згідно з даними АТ "Прикарпаттяобленерго", дізнатися свій графік вимкнень в Івано-Франківській області можна:
Графіки відключення на 8 грудня пропонуємо переглянути нижче.
Згідно з даними ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:
Графіки відключення на 8 грудня пропонуємо переглянути нижче.
Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:
Графіки відключення на 8 грудня пропонуємо переглянути нижче.
Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:
Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.
Графіки відключення на 8 грудня пропонуємо переглянути нижче.
Згідно з даними ДТЕК Одеські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:
Графіки відключення на 8 грудня пропонуємо переглянути нижче.
Згідно з даними АТ "Полтаваобленерго", дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:
Уточнюється, що у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області 8 грудня 2025 року:
Графіки відключення на 8 грудня пропонуємо переглянути нижче.
Згідно з даними ПрАТ "Рівнеобленерго", з графіком погодинних відключень у місті Рівне та у Рівненській області можна ознайомитись:
Крім того, дізнатися номер своєї черги або час обмеження електропостачання згідно з графіками погодинних відключень можна:
Графіки відключення на 8 грудня пропонуємо переглянути нижче.
Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:
Уточнюється, що сьогодні у застосуванні ГПВ на Сумщині (відповідно до обсягу, доведеного командою з НЕК "Укренерго"), відбулось оновлення.
Графіки відключення на 8 грудня (станом на 08:25) пропонуємо переглянути нижче.
Згідно з даними АТ "Тернопільобленерго", із графіками відключення світла в області можна ознайомитись:
Крім того, повідомлення про планові та аварійні відключення електроенергії можна отримувати:
Графіки відключення на 8 грудня пропонуємо переглянути нижче.
Згідно з даними АТ "Харківобленерго", із переліком адрес за чергами відключень можна ознайомитись за посиланням.
Крім того, знайти актуальну інформацію щодо відключень можна:
Зазначається, що у понеділок, 8 грудня, в області з 00:00 до 24:00 будуть діяти графіки погодинних відключень (ГПВ). Застосовуватимуться одночасно від 2,5 до 4 черг відключень.
Графіки відключення на 8 грудня пропонуємо переглянути нижче.
Згідно з даними АТ "Хмельницькобленерго", дізнатись про актуальні відключення електропостачання в області можна:
Графіки відключення на 8 грудня пропонуємо переглянути нижче.
Згідно з даними АТ "Чернівціобленерго", дізнатись інформацію щодо актуальних графіків погодинних відключень можна:
Крім того, переглянути графіки відключень світла можна у мобільному додатку eSvitlo.cv (для Android та iOS).
Графіки відключення на 8 грудня пропонуємо переглянути нижче.
Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення елекроенергії користувачі можуть:
Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
Графіки відключення на 8 грудня пропонуємо переглянути нижче.
