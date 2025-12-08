Графіки відключення світла в Україні на сьогодні: список по областях

Інформація від НЕК "Укренерго"

Згідно з інформацією прес-служби Національної енергетичної компанії "Укренерго" щодо відключення електроенергії, впродовж понеділка, 8 грудня, заходи обмеження споживання застосовуються в усіх регіонах України.

Причина запровадження обмежень - наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти України.

Уточнюється, що час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

графіки погодинних відключень (ГПВ) - з 00:00 до 23:59 (обсягом від 2,5 до 4 черг);

графіки обмеження потужності - з 00:00 до 23:59 (для промислових споживачів).

Наголошується, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватись впродовж дня, тож українцям радять стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у конкретному регіоні.

"Коли електроенергія з'являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо", - підсумували в "Укренерго".

Публікація НЕК "Укренерго" (скриншот: facebook.com/npcukrenergo)

Графіки відключень у Києві

Згідно з даними ДТЕК Київські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Viber.

Графіки відключення на 8 грудня пропонуємо переглянути нижче.

Графіки відключень на 8 грудня в Києві (інфографіка: t.me/dtek_ua)

Графіки відключень у Київській області

Згідно з даними ДТЕК Київські регіональні електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Viber.

Графіки відключення на 8 грудня пропонуємо переглянути нижче.

Графіки відключень на 8 грудня в Київській області (інфографіка: t.me/dtek_ua)

Графіки відключень у Вінницькій області

Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:

на офіційному сайті - у розділі онлайн графік погодинних відключень - за допомогою пошуку по адресі можна побачити заплановані відключення (також доступний пошук по ЕІС коду та особовому рахунку);

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber;

в особистому кабінеті на сайті АТ "Вінницяобленерго".

Крім того, у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.

Публікація АТ "Вінницяобленерго" у Facebook (скриншот: facebook.com/vinoblenergo)

Графіки відключень у Волинській області

Згідно з даними ПрАТ "Волиньобленерго", дізнатись інформацію щодо відключень за конкретною адресою можна по-різному:

на офіційному сайті;

у чат-боті у Viber;

у Facebook.

Уточнюється, що час фактичного відключення та відновлення електропостачання може відрізнятися на 20-30 хвилин через технологічний процес перемикання черг.

"Якщо НЕК "Укренерго" скасовує обмеження у певні години, загальний час відключень коригується, а зміни відображаються у графіку на наступний день", - пояснили громадянам.

Графіки відключення на 8 грудня пропонуємо переглянути нижче.

Графіки відключень на 8 грудня у Волинській області (інфографіка: facebook.com/volynoblenergo)

Графіки відключень у Дніпропетровській області

Згідно з даними ДТЕК Дніпровські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Viber.

Графіки відключення на 8 грудня пропонуємо переглянути нижче.

Графіки відключень на 8 грудня у Дніпропетровській області (інфографіка: t.me/dtek_ua)

Графіки відключень у Житомирській області

Згідно з даними АТ "Житомиробленерго", дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Графіки відключення на 8 грудня пропонуємо переглянути нижче.

Графіки відключень на 8 грудня у Житомирській області (інфографіка: poe.pl.ua)

Графіки відключень у Закарпатській області

Згідно з даними ПрАТ "Закарпаттяобленерго", актуалізовану інформацію щодо годин включення/відключення електроенергії можна знайти на офіційному сайті або у Telegram.

Крім того, перевірити свою чергу та вид обмежень електропостачання, або ж уточнити інформацію можна:

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber.

Графіки відключення на 8 грудня пропонуємо переглянути нижче.

Графіки відключень на 8 грудня у Закарпатській області (інфографіка: t.me/zakarpatenergyofficial)

Графіки відключень у Запорізькій області

Згідно з даними АТ "Запоріжжяобленерго", дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Українцям нагадали, що згідно з чинним законодавством, команди НЕК "Укренерго" є обов'язковими до виконання для операторів системи розподілу (обленерго).

"Якщо матимемо нові вказівки від НЕК "Укренерго", відповідним чином перероблятимемо графік та інформуватимемо вас про зміни на наших інформаційних ресурсах протягом робочого дня та на нашому сайті на сторінці "Стабілізаційні відключення" у цілодобовому режимі", - додали в обленерго.

Графіки відключення на 8 грудня пропонуємо переглянути нижче.

Графіки відключень на 8 грудня у Запорізькій області (фрагмент публікації: facebook.com/zaporizhzhyaoblenergo)

Графіки відключень у Львівській області

Згідно з даними ПрАТ "Львівоблененерго", одним з основних джерел інформації про відключення є офіційний сайт (розділ "Чому немає світла").

Крім того, інформацію про відключення отримують на свою електронну пошту клієнти, які зареєструвались у персональному кабінеті.

Повідомлення з інформацією про перерви в електропостачанні за своїми особовими рахунками в автоматичному режимі отримують також користувачі чат-ботів "Львівобленерго";

у Telegram;

у Viber.

Графіки відключення на 8 грудня пропонуємо переглянути нижче.

Графіки відключень на 8 грудня у Львівській області (інфографіка: poweron.loe.lviv.ua)

Графіки відключень в Івано-Франківській області

Згідно з даними АТ "Прикарпаттяобленерго", дізнатися свій графік вимкнень в Івано-Франківській області можна:

на офіційному сайті;

на сторінці "Графіки вимкнень";

у чат-боті у Viber.

Графіки відключення на 8 грудня пропонуємо переглянути нижче.

Графіки відключень на 8 грудня в Івано-Франківській області (інфографіка: oe.if.ua)

Графіки відключень у Кіровоградській області

Згідно з даними ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:

на офіційному сайті;

в окремих Telegram-каналах електричних мереж області;

через "Пошук відключень за адресою".

Графіки відключення на 8 грудня пропонуємо переглянути нижче.

Графіки відключень на 8 грудня у Кіровоградській області (скриншот: kiroe.com.ua)

Графіки відключень у Черкаській області

Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Графіки відключення на 8 грудня пропонуємо переглянути нижче.

Графіки відключень на 8 грудня у Черкаській області (скриншот: facebook.com/patcherkasyoblenergo)

Графіки відключень у Миколаївській області

Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:

на офіційному сайті;

у Facebook.

Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.

Графіки відключення на 8 грудня пропонуємо переглянути нижче.

Графіки відключень на 8 грудня в Миколаївській області (скриншот: facebook.com/energy.mk.ua)

Графіки відключень в Одеській області

Згідно з даними ДТЕК Одеські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Viber.

Графіки відключення на 8 грудня пропонуємо переглянути нижче.

Графіки відключень на 8 грудня в Одеській області (інфографіка: t.me/dtek_ua)

Графіки відключень у Полтавській області

Згідно з даними АТ "Полтаваобленерго", дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Уточнюється, що у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області 8 грудня 2025 року:

з 00:00 по 01:30 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг;

з 01:30 по 05:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2,5 черг;

з 05:00 по 06:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг;

з 06:00 по 06:30 запроваджений ГПВ в обсязі 3,5 черг;

з 06:30 по 09:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг;

з 09:00 по 11:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3,5 черг;

з 11:00 по 20:00 запроваджений ГПВ в обсязі 4 черг;

з 20:00 по 22:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3,5 черг;

з 22:00 по 23:59 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг.

Графіки відключення на 8 грудня пропонуємо переглянути нижче.

Графіки відключень на 8 грудня у Полтавській області (інфографіка: poe.pl.ua)

Графіки відключень у Рівненській області

Згідно з даними ПрАТ "Рівнеобленерго", з графіком погодинних відключень у місті Рівне та у Рівненській області можна ознайомитись:

на офіційному сайті:

у Facebook.

Крім того, дізнатися номер своєї черги або час обмеження електропостачання згідно з графіками погодинних відключень можна:

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber.

Графіки відключення на 8 грудня пропонуємо переглянути нижче.

Графіки відключень на 8 грудня у Рівненській області (скриншот: facebook.com/roe.vsei.ua)

Графіки відключень у Сумській області

Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:

на офіційному сайті - "Споживачам" - "Відключення" - "Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу у PDF-таблиці);

в особистому кабінеті E-Svitlo або в однойменному додатку;

у рахунку за електроенергію (від свого постачальника);

у Telegram;

у Facebook.

Уточнюється, що сьогодні у застосуванні ГПВ на Сумщині (відповідно до обсягу, доведеного командою з НЕК "Укренерго"), відбулось оновлення.

Графіки відключення на 8 грудня (станом на 08:25) пропонуємо переглянути нижче.

Оновлені графіки відключень на 8 листопада у Сумській області (інфографіка: facebook.com/sumyoblenergo)

Графіки відключень у Тернопільській області

Згідно з даними АТ "Тернопільобленерго", із графіками відключення світла в області можна ознайомитись:

на офіційному сайті (у розділі "Перерви в електропостачанні");

у Facebook.

Крім того, повідомлення про планові та аварійні відключення електроенергії можна отримувати:

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber.

Графіки відключення на 8 грудня пропонуємо переглянути нижче.

Графіки відключень на 8 грудня у Тернопільській області (інфографіка: toe.com.ua)

Графіки відключень у Харківській області

Згідно з даними АТ "Харківобленерго", із переліком адрес за чергами відключень можна ознайомитись за посиланням.

Крім того, знайти актуальну інформацію щодо відключень можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Зазначається, що у понеділок, 8 грудня, в області з 00:00 до 24:00 будуть діяти графіки погодинних відключень (ГПВ). Застосовуватимуться одночасно від 2,5 до 4 черг відключень.

Графіки відключення на 8 грудня пропонуємо переглянути нижче.

Графіки відключень на 8 грудня у Харківській області (фрагмент публікації обленерго: t.me/kharkivenergy)

Графіки відключень у Хмельницькій області

Згідно з даними АТ "Хмельницькобленерго", дізнатись про актуальні відключення електропостачання в області можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Графіки відключення на 8 грудня пропонуємо переглянути нижче.

Графіки відключень на 8 грудня у Хмельницькій області (інфографіка: hoe.com.ua)

Графіки відключень у Чернівецькій області

Згідно з даними АТ "Чернівціобленерго", дізнатись інформацію щодо актуальних графіків погодинних відключень можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Крім того, переглянути графіки відключень світла можна у мобільному додатку eSvitlo.cv (для Android та iOS).

Графіки відключення на 8 грудня пропонуємо переглянути нижче.

Графіки відключень на 8 грудня у Чернівецькій області (інфографіка: oblenergo.cv.ua)

Графіки відключень у Чернігівській області

Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення елекроенергії користувачі можуть:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook;

Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber.

Графіки відключення на 8 грудня пропонуємо переглянути нижче.

Графіки відключень на 8 грудня у Чернігівській області (інфографіка: facebook.com/chernihiv.oblenergo.1998)