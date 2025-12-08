Графики отключения света в Украине на сегодня: список по областям

В течение сегодняшнего дня - понедельника, 8 декабря - в разных областях Украины действуют стабилизационные отключения электроэнергии.
Подробнее о графиках ограничения света в разных регионах, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Согласно информации пресс-службы Национальной энергетической компании "Укрэнерго" насчет отключений электроэнергии, в течение понедельника, 8 декабря, меры ограничения потребления применяются во всех регионах Украины.
Причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.
Уточняется, что время и объем применения ограничений будут такими:
Подчеркивается, что время и объем применения ограничений могут варьироваться в течение дня, поэтому украинцам советуют следить за информацией на официальных страницах облэнерго в конкретном регионе.
"Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно", - подытожили в "Укрэнерго".
Согласно данным ДТЭК Киевские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:
Графики отключения на 8 декабря предлагаем посмотреть ниже.
Согласно данным ДТЭК Киевские региональные электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:
Графики отключения на 8 декабря предлагаем посмотреть ниже.
Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:
Кроме того, в разделе "График почасовых отключений" опубликованы ориентировочный график ГПВ и информация об очередях графика почасовых отключений.
Согласно данным ЧАО "Волыньоблэнерго", узнать информацию об отключении по конкретному адресу можно по-разному:
Уточняется, что время фактического отключения и восстановления электроснабжения может отличаться на 20-30 минут из-за технологического процесса переключения очередей.
"Если НЭК "Укрэнерго" отменяет ограничения в определенные часы, общее время отключений корректируется, а изменения отражаются в графике на следующий день", - объяснили гражданам.
Графики отключения на 8 декабря предлагаем посмотреть ниже.
Графики отключений на 8 декабря в Волынской области (инфографика: facebook.com/volynoblenergo)
Согласно данным ДТЭК Днепровские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:
Графики отключения на 8 декабря предлагаем посмотреть ниже.
Согласно данным АО "Житомироблэнерго", узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:
Графики отключения на 8 декабря предлагаем посмотреть ниже.
Согласно данным ЧАО "Закарпатьеоблэнерго", актуализированную информацию о часах включения/отключения электроэнергии можно найти на официальном сайте или в Telegram.
Кроме того, проверить свою очередь и вид ограничений электроснабжения, или же уточнить информацию можно:
Графики отключения на 8 декабря предлагаем посмотреть ниже.
Согласно данным АО "Запорожьеоблэнерго", узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:
Украинцам напомнили, что согласно действующему законодательству, команды НЭК "Укрэнерго" являются обязательными к исполнению для операторов системы распределения (облэнерго).
"Если будем иметь новые указания от НЭК "Укрэнерго", будем соответствующим образом переделывать график и информировать вас об изменениях на наших информационных ресурсах в течение рабочего дня и на нашем сайте на странице "Стабилизационные отключения" в круглосуточном режиме", - добавили в облэнерго.
Графики отключения на 8 декабря предлагаем посмотреть ниже.
Согласно данным ЧАО "Львовоблэнерго", одним из основных источников информации об отключении является официальный сайт (раздел "Почему нет света").
Кроме того, информацию об отключении получают на свою электронную почту клиенты, которые зарегистрировались в персональном кабинете.
Сообщение с информацией о перерывах в электроснабжении по своим лицевым счетам в автоматическом режиме получают также пользователи чат-ботов "Львовоблэнерго";
Графики отключения на 8 декабря предлагаем посмотреть ниже.
Согласно данным АО "Прикарпатьеоблэнерго", узнать свой график отключений в Ивано-Франковской области можно:
Графики отключения на 8 декабря предлагаем посмотреть ниже.
Согласно данным ЧАО "Кировоградоблэнерго", о графиках почасовых отключений можно узнать:
Графики отключения на 8 декабря предлагаем посмотреть ниже.
Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:
Графики отключения на 8 декабря предлагаем посмотреть ниже.
Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию насчет отключений электроэнергии в области можно найти:
Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.
Графики отключения на 8 декабря предлагаем посмотреть ниже.
Согласно данным ДТЭК Одесские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:
Графики отключения на 8 декабря предлагаем посмотреть ниже.
Согласно данным АО "Полтаваоблэнерго", узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:
Уточняется, что в связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 8 декабря 2025 года:
Графики отключения на 8 декабря предлагаем посмотреть ниже.
Согласно данным ЧАО "Ровнооблэнерго", с графиком почасовых отключений в городе Ровно и в Ровенской области можно ознакомиться:
Кроме того, узнать номер своей очереди или время ограничения электроснабжения согласно графикам почасовых отключений можно:
Графики отключения на 8 декабря предлагаем посмотреть ниже.
Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию об отключении электроэнергии или свою очередь можно:
Уточняется, что сегодня в применении ГПО на Сумщине (в соответствии с объемом, доведенного командой из НЭК "Укрэнерго"), произошло обновление.
Графики отключения на 8 декабря (по состоянию на 08:25) предлагаем посмотреть ниже.
Согласно данным АО "Тернопольоблэнерго", с графиками отключения света в области можно ознакомиться:
Кроме того, сообщения о плановых и аварийных отключениях электроэнергии можно получать:
Графики отключения на 8 декабря предлагаем посмотреть ниже.
Согласно данным АО "Харьковоблэнерго", с перечнем адресов по очередям отключений можно ознакомиться по ссылке.
Кроме того, найти актуальную информацию насчет отключений можно:
Отмечается, что в понедельник, 8 декабря, в области с 00:00 до 24:00 будут действовать графики почасовых отключений (ГПО). Будут применяться одновременно от 2,5 до 4 очередей отключений.
Графики отключения на 8 декабря предлагаем посмотреть ниже.
Согласно данным АО "Хмельницкоблэнерго", узнать об актуальных отключениях электроснабжения в области можно:
Графики отключения на 8 декабря предлагаем посмотреть ниже.
Согласно данным АО "Черновцыоблэнерго", узнать информацию об актуальных графиках почасовых отключений можно:
Кроме того, посмотреть графики отключений света можно в мобильном приложении eSvitlo.cv (для Android и iOS).
Графики отключения на 8 декабря предлагаем посмотреть ниже.
Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", узнать о запланированных отключениях элекроэнергии пользователи могут:
Кроме того, проверить информацию относительно очередей отключений ГПО и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
Графики отключения на 8 декабря предлагаем посмотреть ниже.
Напомним, ранее мы объясняли, почему графики отключений света могут меняться в течение дня и что такое очереди отключений электроэнергии (как они работают).
Кроме того, мы рассказывали о графиках отключений света в Украине в целом - какие их виды бывают и на кого они распространяются.
Читайте также, какие бывают типы отключений света (и когда действуют графики) и где их смотреть (на каких ресурсах искать).