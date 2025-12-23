Графіки відключень світла завтра будуть діяти в усіх регіонах України, - "Укренерго"

Причиною запровадження обмежень є наслідки чергових російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру.

В "Укренерго" наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому час і тривалість відключень за конкретною адресою слід уточнювати на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Нагадаємо, через сьогодні українські АЕС знизили потужність генерації після нічного удару РФ, повернення до номінальних значень стане можливим після відновлювальних робіт.

Удар РФ по енергетиці

За інформацією Міністерства енергетики, внаслідок нічної атаки станом на ранок майже повністю без електропостачання залишилися споживачі у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Крім того, через обстріли зафіксовано знеструмлення у Вінницькій, Чернігівській, Житомирській, а також у Донецькій, Дніпропетровській і Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуть одразу після стабілізації безпекової ситуації.

Також російські війська завдали ударів по теплоелектростанціях ДТЕК, унаслідок чого було пошкоджено обладнання ТЕС.

Масований обстріл України 23 грудня

У ніч проти сьогоднішнього дня та зранку російська армія здійснила чергову масштабну комбіновану атаку на Україну, застосувавши понад 600 ударних безпілотників і десятки ракет.

Станом на 07:50 у більшості регіонів країни було введено аварійні відключення електроенергії.

У Києві уламки ворожого дрона впали на території Святошинського району. За попередніми даними, поранення отримали щонайменше чотири людини.