Українські АЕС знизили потужність генерації після нічного удару РФ, - Міненерго
Українські АЕС знизили потужність генерації після нічного удару РФ, повернення до номінальних значень стане можливим після відновлювальних робіт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг в.о. міністра енергетики України Артема Некрасова.
"Внаслідок масованої атаки Російської Федерації на енергетичну інфраструктуру атомні електростанції вимушено знизили потужність своєї генерації", - зазначив Некрасов.
За його словами, збільшення генерації атомних електростанцій до номінальних значень буде відбуватись поступово, як тільки енергетики відновлять пошкоджені ворогом мережі.
"Це (удари РФ – ред.) грубе порушення міжнародних вимог щодо ядерної безпеки, що забезпечує власні потреби та видачу потужності атомними електростанціями, і воно не повинно залишатись поза увагою світової спільноти", - додав в.о. міністра енергетики України.
Удар РФ по енергетиці
За даними Міненерго, внаслідок нічної атаки на ранок майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях.
Також є зумовлені обстрілами знеструмлення на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині та у Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи будуть розпочаті як тільки це дозволить безпекова ситуація.
Росіяни також атакували теплоелектростанції ДТЕК, внаслідок обстрілів постраждало обладнання ТЕС.
Масований обстріл України 23 грудня
Нагадаємо, російські війська вночі здійснили чергову комбіновану атаку по території України, застосувавши ударні безпілотники та ракети. Відомо, що ворог застосував більше 600 дронів та десятки ракет.
Зокрема, у Києві уламки безпілотника впали у Святошинському районі. Наразі відомо про чотирьох постраждалих.