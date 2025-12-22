РФ може завдати масованого удару на Різдво: Зеленський доручив посилити ППО

Росія може вдатися до масованих ударів по Україні у різдвяні дні, попри заяви про відсутність так званого "різдвяного перемир’я".

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив на зустрічі з дипломатами.

За його словами, подібні сигнали з боку РФ є елементом залякування, на які Україна реагує посиленням роботи розвідки.

"Коли Росія каже, що різдвяного перемир’я не буде, це завжди те, що вони говорять, - підкреслення загроз. Після таких сигналів я попросив максимально посилити нашу розвідку, щоб чітко розуміти, де ми знаходимося", - зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що українська сторона розглядає ризик атак саме на Різдво, оскільки такі дії відповідають практиці агресора. У зв’язку з цим на Ставці Верховного головнокомандувача ключовим питанням стало посилення протиповітряної оборони.

"Ми розуміємо, що в ці дні вони можуть здійснити масовані удари. Тому питання номер один 0 ППО, захист наших міст, сил і громад, особливо 23, 24 і 25 числа", - сказав президент.

Водночас Зеленський визнав, що ситуація ускладнюється дефіцитом засобів протиповітряної оборони. Він наголосив, що військові роблять усе можливе для захисту країни, а цивільних закликав бути максимально уважними у святкові дні та не ігнорувати сигнали тривоги, оскільки, за його словами, для ворога "нічого святого немає".