Графики отключений света завтра будут действовать во всех регионах Украины, - "Укрэнерго"

Иллюстративное фото: в Украине завтра снова будут действовать графики отключения света (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В среду, 24 декабря, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Причиной введения ограничений являются последствия очередных российских ракетно-дронных атак на энергетическую инфраструктуру.

В "Укрэнерго" отмечают, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому время и продолжительность отключений по конкретному адресу следует уточнять на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

Напомним, сегодня украинские АЭС снизили мощность генерации после ночного удара РФ, возвращение к номинальным значениям станет возможным после восстановительных работ.

Удар РФ по энергетике

По информации Министерства энергетики, в результате ночной атаки по состоянию на утро почти полностью без электроснабжения остались потребители в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Кроме того, из-за обстрелов зафиксировано обесточивание в Винницкой, Черниговской, Житомирской, а также в Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы начнут сразу после стабилизации ситуации с безопасностью.

Также российские войска нанесли удары по теплоэлектростанциям ДТЭК, в результате чего было повреждено оборудование ТЭС.

Массированный обстрел Украины 23 декабря

В ночь на сегодняшний день и утром российская армия осуществила очередную масштабную комбинированную атаку на Украину, применив более 600 ударных беспилотников и десятки ракет.

По состоянию на 07:50 в большинстве регионов страны были введены аварийные отключения электроэнергии.

В Киеве обломки вражеского дрона упали на территории Святошинского района. По предварительным данным, ранения получили по меньшей мере четыре человека.

Кроме того, в результате ударов российских беспилотников был разрушен объект критической инфраструктуры в Шостке Сумской области, из-за чего значительная часть города осталась без электро- и теплоснабжения.

Под вражеский огонь попала и Ровенская область. По имеющейся информации, поврежден многоквартирный жилой дом - взрывной волной в квартирах выбило окна. Также разрушено деревянное хозяйственное сооружение и повреждены три автомобиля.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский предостерег, что Россия может осуществить массированные атаки по Украине в рождественский период, несмотря на заявления Кремля об отсутствии так называемого "рождественского перемирия".

О последствиях ночной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

