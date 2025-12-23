Графики отключений света завтра будут действовать во всех регионах Украины, - "Укрэнерго"

Причиной введения ограничений являются последствия очередных российских ракетно-дронных атак на энергетическую инфраструктуру.

В "Укрэнерго" отмечают, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому время и продолжительность отключений по конкретному адресу следует уточнять на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

Напомним, сегодня украинские АЭС снизили мощность генерации после ночного удара РФ, возвращение к номинальным значениям станет возможным после восстановительных работ.

Удар РФ по энергетике

По информации Министерства энергетики, в результате ночной атаки по состоянию на утро почти полностью без электроснабжения остались потребители в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Кроме того, из-за обстрелов зафиксировано обесточивание в Винницкой, Черниговской, Житомирской, а также в Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы начнут сразу после стабилизации ситуации с безопасностью.

Также российские войска нанесли удары по теплоэлектростанциям ДТЭК, в результате чего было повреждено оборудование ТЭС.

Массированный обстрел Украины 23 декабря

В ночь на сегодняшний день и утром российская армия осуществила очередную масштабную комбинированную атаку на Украину, применив более 600 ударных беспилотников и десятки ракет.

По состоянию на 07:50 в большинстве регионов страны были введены аварийные отключения электроэнергии.

В Киеве обломки вражеского дрона упали на территории Святошинского района. По предварительным данным, ранения получили по меньшей мере четыре человека.