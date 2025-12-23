Графики отключений света завтра будут действовать во всех регионах Украины, - "Укрэнерго"
В среду, 24 декабря, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
Причиной введения ограничений являются последствия очередных российских ракетно-дронных атак на энергетическую инфраструктуру.
В "Укрэнерго" отмечают, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому время и продолжительность отключений по конкретному адресу следует уточнять на официальных страницах облэнерго в своем регионе.
Напомним, сегодня украинские АЭС снизили мощность генерации после ночного удара РФ, возвращение к номинальным значениям станет возможным после восстановительных работ.
Удар РФ по энергетике
По информации Министерства энергетики, в результате ночной атаки по состоянию на утро почти полностью без электроснабжения остались потребители в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях.
Кроме того, из-за обстрелов зафиксировано обесточивание в Винницкой, Черниговской, Житомирской, а также в Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы начнут сразу после стабилизации ситуации с безопасностью.
Также российские войска нанесли удары по теплоэлектростанциям ДТЭК, в результате чего было повреждено оборудование ТЭС.
Массированный обстрел Украины 23 декабря
В ночь на сегодняшний день и утром российская армия осуществила очередную масштабную комбинированную атаку на Украину, применив более 600 ударных беспилотников и десятки ракет.
По состоянию на 07:50 в большинстве регионов страны были введены аварийные отключения электроэнергии.
В Киеве обломки вражеского дрона упали на территории Святошинского района. По предварительным данным, ранения получили по меньшей мере четыре человека.
Кроме того, в результате ударов российских беспилотников был разрушен объект критической инфраструктуры в Шостке Сумской области, из-за чего значительная часть города осталась без электро- и теплоснабжения.
Под вражеский огонь попала и Ровенская область. По имеющейся информации, поврежден многоквартирный жилой дом - взрывной волной в квартирах выбило окна. Также разрушено деревянное хозяйственное сооружение и повреждены три автомобиля.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский предостерег, что Россия может осуществить массированные атаки по Украине в рождественский период, несмотря на заявления Кремля об отсутствии так называемого "рождественского перемирия".
О последствиях ночной атаки - читайте в материале РБК-Украина.