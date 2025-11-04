Графіки відключень світла в Україні можуть змінюватися впродовж дня: чому так відбувається

Графіки відключень електроенергії в Україні можуть змінюватися впродовж дня. Це пов'язано із впливом різних факторів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства енергетики України у Facebook.
Згідно з інформацією Міненерго, в цілому обсяг запроваджених обмежень залежить від рівня енергоспоживання та здатності обладнання генерувати й передавати електроенергію.
При цьому графіки відключень світла в Україні можуть змінюватись впродовж дня через вплив таких факторів:
У міністерстві пояснили, що після масованих ворожих обстрілів енергосистемі України - через пошкодження мереж - не вистачає:
"Відтак - виникає потреба у запроваджені заходів обмеження споживання", - нагадали українцям.
У Міненерго повідомили, що віддавати команду на застосування того чи іншого виду обмежень можуть:
При цьому причинами такого рішення можуть бути:
Насамкінець українцям розповіли, що оператори систем розподілу - обленерго - є виконавцями диспетчерських команд про застосування заходів обмеження у вигляді:
Уточнюється також, що у разі застосування графіків погодинних відключень - саме обленерго відповідає за справедливість розподілу обмежень між кожною із 6 черг знеструмлення.
