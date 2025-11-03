ua en ru
Що буде з енергетикою та газом в Україні: прогнози на зиму

Понеділок 03 листопада 2025 12:05
UA EN RU
Що буде з енергетикою та газом в Україні: прогнози на зиму Фото: Росія продовжить удари по енергетиці цієї зими (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Уляна Безпалько, Ірина Глухова

Москва зробила ставку на удари по українській енергетиці цієї зими. Головна мета Росії - дестабілізувати тил і виснажити енергосистему країни.

Про це йдеться в матеріал РБК-Україна "Перемир'я чи "блекаут"? З чим Україна йде в зиму і чого чекати від Трампа".

Удари по енергетиці

З початку осені ворог активізував атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Спершу російські війська били по локальній генерації на сході країни - ТЕС і ТЕЦ, намагаючись створити дефіцит електроенергії та посилити навантаження на інші регіони.

Потім під обстріли потрапили енергетичні вузли та підстанції в центральних і східних областях, що загрожує розривом ланцюгів передачі струму.

Згодом напрямок атак змістився на захід, де окупанти почали бити по ТЕС, ТЕЦ і гідроелектростанціях, намагаючись скоротити маневрові потужності системи.

"Росіяни намагаються дестабілізувати нас не тільки на фронті, а й у тилу. Путін взяв цілеспрямовану лінію атак на нашу енергосистему і нафтогазову інфраструктуру - думаю, він це буде продовжувати", - сказав член комітету ВР з нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За його словами, енергетики готові до викликів, однак повністю виключати нові перебої з електрикою неможливо.

Як змінилася тактика ворога

Цьогорічна кампанія атак відрізняється від тієї, що була три роки тому. Якщо у 2022-му Росія намагалася швидко спричинити в Україні масштабний блекаут, то тепер її стратегія полягає у поступовому виснаженні енергосистеми.

Москва комбінує різні типи озброєння - крилаті ракети, дрони-камікадзе та балістичні ракети. Часто атаки проводяться без участі стратегічної авіації чи "Калібрів", що робить їх менш передбачуваними.

Стан енергосистеми

"За базового сценарію нам достатньо наявної генерації і тих потужностей, які ми можемо імпортувати в пікові години. Усі відключення, які відбуваються, є наслідком рішень диспетчерів "Укренерго", - пояснив енергетичний експерт Геннадій Рябцев.

Він наголошує, що система залишається контрольованою, але російські удари можуть вивести з ладу окремі її об’єкти.

Протягом міжсезоння, за словами експерта, проведено масштабні підготовчі роботи, створено запаси критичного обладнання та резервні потужності.

"Періодично, на час проведення відновлювальних робіт, може обмежуватися електропостачання побутових і промислових споживачів. Тривалість таких відключень залежатиме від масштабів пошкоджень", - зазначає Рябцев.

Що з газом

Окрім енергетичних об’єктів, Росія продовжує бити й по газовій інфраструктурі.

Втім, за словами експерта, запасів у підземних сховищах достатньо, щоб пройти зиму. Зараз там зберігається 13,2 млрд кубометрів газу, з яких 8,5 млрд доступні до використання. Уряд додатково закупить ще 1,5 млрд кубометрів.

"Ризик полягає не у нестачі газу, а у можливих перервах постачання через пошкодження компресорних або газорозподільних станцій", - пояснив Рябцев.

У разі атак постачання може бути тимчасово обмежене - на кілька днів, до завершення ремонтних робіт.

Співрозмовник РБК-Україна у владних колах зауважив, що удари по газовій інфраструктурі можуть виявитися навіть болючішими для населення, ніж перебої зі світлом, особливо у разі сильних морозів.

Втім, за його словами, масштабного замерзання країни не буде - можливі лише локальні проблеми в окремих регіонах.

Атаки на українську енергетику

Росія продовжує кампанію атак на українську енергетичну інфраструктуру. Після комбінованого обстрілу 22 жовтня в Україні почали вимикати світло.

Сьогодні вночі 3 листопадаа під ударом дронів опинилась Миколаївська область. Унаслідок обстрілів пошкоджено енергетичну інфраструктуру

РБК-Україна вже повідомляло, що Росія намагається досягти тотального відключення електроенергії в Україні, щоб посилити соціальну напругу в середині держави.

