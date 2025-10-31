ua en ru
Чи зростуть тарифи на світло у 2026 році? Що кажуть у НБУ

П'ятниця 31 жовтня 2025 13:51
UA EN RU
Чи зростуть тарифи на світло у 2026 році? Що кажуть у НБУ Фото: тарифи на світло в Україні у 2026 році можуть зрости (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Національному банку не виключають, що наступного року в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію з огляду на високі потреби у відновленні енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інфляційний звіт НБУ.

У НБУ вважають, що зі стабілізацією економічної ситуації в країні тарифи на окремі комунальні послуги поступово наближатимуться до ринково обґрунтованих рівнів.

Також, за словами фахівців, у 2026 році прогнозується часткове підвищення цін на електроенергію для населення, що пов’язано з необхідністю відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.

Експерти зазначають, що посилення обстрілів енергетичних об’єктів та видобувних потужностей РФ наприкінці третього кварталу значно підвищило ризики виникнення дефіциту електроенергії. Через це Україні довелося збільшити імпорт електроенергії та газу, аби успішно пройти опалювальний сезон.

Наразі в НБУ очікують, що в четвертому кварталі 2025 року та на початку 2026 року економіка працюватиме в умовах дефіциту електроенергії на рівні 4-6%.

"‎У 2026 році оцінку дефіциту е/е підвищено до 3% у середньому за рік. Це матиме негативний вплив на економічну активність"‎, – йдеться у звіті НБУ.

Мораторій на підвищення тарифів

Нагадаємо, що під час війни в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на тепло, гарячу воду та газ для населення.

НБУ очікує, що в поточному році чинні тарифи на газ, опалення і постачання гарячої води не переглядатимуться

При цьому Мінфін закладає у проект державного бюджету на 2026 рік негативний сценарій продовження війни упродовж усього року, при цьому тарифи міняти не будуть.

