Графики отключений света в Украине могут меняться в течение дня: почему так происходит

Графики отключений электроэнергии в Украине могут меняться в течение дня. Это связано с влиянием различных факторов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины в Facebook.
Согласно информации Минэнерго, в целом объем введенных ограничений зависит от уровня энергопотребления и способности оборудования генерировать и передавать электроэнергию.
При этом графики отключений света в Украине могут меняться в течение дня из-за влияния таких факторов:
В министерстве объяснили, что после массированных вражеских обстрелов энергосистеме Украины - из-за повреждения сетей - не хватает:
"Следовательно - возникает потребность во введении мер ограничения потребления", - напомнили украинцам.
В Минэнерго сообщили, что отдавать команду на применение того или иного вида ограничений могут:
При этом причинами такого решения могут быть:
В завершение украинцам рассказали, что операторы систем распределения - облэнерго - являются исполнителями диспетчерских команд о применении мер ограничения в виде:
Уточняется также, что в случае применения графиков почасовых отключений - именно облэнерго отвечает за справедливость распределения ограничений между каждой из 6 очередей обесточивания.
