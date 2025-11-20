Графіки відключень електроенергії в Україні: де і коли сьогодні не буде світла (список)

Докладніше про графіки обмеження світла у різних регіонах, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Про що повідомили в "Укренерго" напередодні

Ввечері середи, 19 листопада, у прес-службі Національної енергетичної компанії "Укренерго" повідомили, що впродовж четверга, 20 листопада, заходи обмеження споживання електроенергії (відключення світла) будуть застосовуватись у всіх регіонах України.

Причина запровадження обмежень - наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти нашої країни.

Уточнюється, що час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

графіки погодинних відключень - з 00:00 до 23:59 (обсягом від 2,5 до 4 черг);

графіки обмеження потужності - з 00:00 до 23:59 (для промислових споживачів).

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - наголосили в "Укренерго".

Крім того, громадянам нагадали, що споживати електроенергію, коли вона є, необхідно ощадливо.

Графіки відключень у Києві

Згідно з даними ДТЕК Київські електромережі, стабілізаційні відключення світла у столиці на четвер, 20 листопада, є такими:

черга 1.1 - світло відсутнє з 00:00 до 07:00, з 10:00 до 17:30 та з 20:30 до 24:00;

- світло відсутнє з 00:00 до 07:00, з 10:00 до 17:30 та з 20:30 до 24:00; черга 1.2 - світло відсутнє з 00:00 до 03:30, з 06:00 до 07:00, з 10:00 до 17:30 та з 20:30 до 24:00;

- світло відсутнє з 00:00 до 03:30, з 06:00 до 07:00, з 10:00 до 17:30 та з 20:30 до 24:00; черга 2.1 - світло відсутнє з 00:00 до 03:30, з 06:00 до 07:00, з 10:00 до 17:30 та з 20:30 до 24:00;

- світло відсутнє з 00:00 до 03:30, з 06:00 до 07:00, з 10:00 до 17:30 та з 20:30 до 24:00; черга 2.2 - світло відсутнє з 00:00 до 03:30, з 10:00 до 17:30 та з 20:30 до 24:00;

- світло відсутнє з 00:00 до 03:30, з 10:00 до 17:30 та з 20:30 до 24:00; черга 3.1 - світло відсутнє з 03:00 до 10:30 та з 13:30 до 20:30;

- світло відсутнє з 03:00 до 10:30 та з 13:30 до 20:30; черга 3.2 - світло відсутнє з 03:00 до 10:30 та з 13:30 до 20:30;

- світло відсутнє з 03:00 до 10:30 та з 13:30 до 20:30; черга 4.1 - світло відсутнє з 03:00 до 10:30 та з 13:30 до 18:30;

- світло відсутнє з 03:00 до 10:30 та з 13:30 до 18:30; черга 4.2 - світло відсутнє з 03:00 до 10:30 та з 13:30 до 21:00;

- світло відсутнє з 03:00 до 10:30 та з 13:30 до 21:00; черга 5.1 - світло відсутнє з 06:30 до 14:00 та з 17:00 до 21:00;

- світло відсутнє з 06:30 до 14:00 та з 17:00 до 21:00; черга 5.2 - світло відсутнє з 00:00 до 03:30, з 06:30 до 14:00 та з 17:00 до 21:00;

- світло відсутнє з 00:00 до 03:30, з 06:30 до 14:00 та з 17:00 до 21:00; черга 6.1 - світло відсутнє з 08:00 до 14:00 та з 17:00 до 24:00;

- світло відсутнє з 08:00 до 14:00 та з 17:00 до 24:00; черга 6.2 - світло відсутнє з 06:30 до 14:00 та з 17:00 до 21:00.

Перевірити графіки можна:

у Telegram - https://t.me/DTEKKyivskielectromerezhibot;

у Viber - https://chats.viber.com/dtekkyivskielectromerezhi;

на сайті - https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns.

Графіки відключень у Київській області

Згідно з даними ДТЕК Київські регіональні електромережі, стабілізаційні відключення світла у Київській області сьогодні є такими:

черга 1.1 - світло відсутнє з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 23:30;

- світло відсутнє з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 23:30; черга 1.2 - світло відсутнє з 00:00 до 06:00, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 23:30;

- світло відсутнє з 00:00 до 06:00, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 23:30; черга 2.1 - світло відсутнє з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 24:00;

- світло відсутнє з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 24:00; черга 2.2 - світло відсутнє з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 23:30;

- світло відсутнє з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 23:30; черга 3.1 - світло відсутнє з 02:30 до 06:00, з 08:00 до 09:30, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00;

- світло відсутнє з 02:30 до 06:00, з 08:00 до 09:30, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00; черга 3.2 - світло відсутнє з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 20:00, з 23:30 до 24:00;

- світло відсутнє з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 20:00, з 23:30 до 24:00; черга 4.1 - світло відсутнє з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 20:00, з 23:30 до 24:00;

- світло відсутнє з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 20:00, з 23:30 до 24:00; черга 4.2 - світло відсутнє з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 18:00, з 23:30 до 24:00;

- світло відсутнє з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 18:00, з 23:30 до 24:00; черга 5.1 - світло відсутнє з 06:00 до 13:00 та з 16:30 до 23:30;

- світло відсутнє з 06:00 до 13:00 та з 16:30 до 23:30; черга 5.2 - світло відсутнє з 06:00 до 13:00 та з 16:30 до 20:00;

- світло відсутнє з 06:00 до 13:00 та з 16:30 до 20:00; черга 6.1 - світло відсутнє з 00:00 до 02:30, з 06:00 до 13:30 та з 16:30 до 20:00;

- світло відсутнє з 00:00 до 02:30, з 06:00 до 13:30 та з 16:30 до 20:00; черга 6.2 - світло відсутнє з 06:00 до 13:00 та з 16:30 до 20:00.

Перевірити графіки можна:

у Telegram - https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot;

у Viber - https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi;

на сайті - https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns.

Графіки відключень у Дніпропетровській області

Згідно з даними ДТЕК Дніпровські електромережі, стабілізаційні відключення світла у Дніпропетровській області сьогодні є такими:

черга 1.1 - світло відсутнє з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 23:00;

- світло відсутнє з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 23:00; черга 1.2 - світло відсутнє з 00:00 до 05:30, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 23:00;

- світло відсутнє з 00:00 до 05:30, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 23:00; черга 2.1 - світло відсутнє з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 23:00;

- світло відсутнє з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 23:00; черга 2.2 - світло відсутнє з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 24:00;

- світло відсутнє з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 24:00; черга 3.1 - світло відсутнє з 02:00 до 05:30, з 08:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30 та з 23:00 до 24:00;

- світло відсутнє з 02:00 до 05:30, з 08:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30 та з 23:00 до 24:00; черга 3.2 - світло відсутнє з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30 та з 23:00 до 24:00;

- світло відсутнє з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30 та з 23:00 до 24:00; черга 4.1 - світло відсутнє з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30 та з 23:00 до 24:00;

- світло відсутнє з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30 та з 23:00 до 24:00; черга 4.2 - світло відсутнє з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 18:00 та з 23:00 до 24:00;

- світло відсутнє з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 18:00 та з 23:00 до 24:00; черга 5.1 - світло відсутнє з 06:00 до 12:30 та з 16:00 до 23:00;

- світло відсутнє з 06:00 до 12:30 та з 16:00 до 23:00; черга 5.2 - світло відсутнє з 06:00 до 12:30 та з 16:00 до 20:00;

- світло відсутнє з 06:00 до 12:30 та з 16:00 до 20:00; черга 6.1 - світло відсутнє з 00:00 до 02:00, з 05:30 до 12:30 та з 16:00 до 19:30;

- світло відсутнє з 00:00 до 02:00, з 05:30 до 12:30 та з 16:00 до 19:30; черга 6.2 - світло відсутнє з 05:30 до 12:30 та з 16:00 до 20:00.

Перевірити графіки можна:

у Telegram - https://t.me/DTEKDniprovskiElektromerezhiBot;

у Viber - https://www.viber.com/dtekdniprovskielektromerezhi;

на сайті - https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns.

Графіки відключень в Одеській області

Згідно з даними ДТЕК Одеські електромережі, стабілізаційні відключення світла в Одеській області сьогодні є такими:

черга 1.1 - світло відсутнє з 00:00 до 03:30, з 06:00 до 07:00, з 10:30 до 17:30, з 21:00 до 24:00;

- світло відсутнє з 00:00 до 03:30, з 06:00 до 07:00, з 10:30 до 17:30, з 21:00 до 24:00; черга 1.2 - світло відсутнє з 00:00 до 03:30, з 06:00 до 07:00, з 10:30 до 17:30, з 21:00 до 24:00;

- світло відсутнє з 00:00 до 03:30, з 06:00 до 07:00, з 10:30 до 17:30, з 21:00 до 24:00; черга 2.1 - світло відсутнє з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 17:30, з 21:00 до 24:00;

- світло відсутнє з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 17:30, з 21:00 до 24:00; черга 2.2 - світло відсутнє з 00:00 до 07:00, з 10:30 до 17:30, з 21:00 до 24:00;

- світло відсутнє з 00:00 до 07:00, з 10:30 до 17:30, з 21:00 до 24:00; черга 3.1 - світло відсутнє з 03:30 до 10:30 та з 14:00 до 20:00;

- світло відсутнє з 03:30 до 10:30 та з 14:00 до 20:00; черга 3.2 - світло відсутнє з 03:30 до 10:30 та з 14:00 до 20:00;

- світло відсутнє з 03:30 до 10:30 та з 14:00 до 20:00; черга 4.1 - світло відсутнє з 03:30 до 10:30 та з 14:00 до 21:00;

- світло відсутнє з 03:30 до 10:30 та з 14:00 до 21:00; черга 4.2 - світло відсутнє з 03:30 до 10:30 та з 14:00 до 18:00;

- світло відсутнє з 03:30 до 10:30 та з 14:00 до 18:00; черга 5.1 - світло відсутнє з 07:00 до 14:00 та з 17:30 до 24:00;

- світло відсутнє з 07:00 до 14:00 та з 17:30 до 24:00; черга 5.2 - світло відсутнє з 07:00 до 14:00 та з 17:30 до 21:00;

- світло відсутнє з 07:00 до 14:00 та з 17:30 до 21:00; черга 6.1 - світло відсутнє з 07:00 до 14:00 та з 17:30 до 21:00;

- світло відсутнє з 07:00 до 14:00 та з 17:30 до 21:00; черга 6.2 - світло відсутнє з 00:00 до 03:30, 08:00 до 14:00 та з 17:30 до 21:00.

Перевірити графіки можна:

у Telegram - https://t.me/DTEKOdeskiElektromerezhiBot;

у Viber - https://chats.viber.com/dtekodeskielektromerezhi;

на сайті - https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns.

Графіки відключень у Черкаській області

Згідно з інформацією прес-служби АТ "Черкасиобленерго", стабілізаційні відключення світла у Черкаській області сьогодні є такими:

черга 1.1 - світло відсутнє в такі години - 03:00 - 06:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 21:00 - 23:00;

- світло відсутнє в такі години - 03:00 - 06:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 21:00 - 23:00; черга 1.2 - світло відсутнє в такі години - 03:00 - 06:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 19:00, 22:30 - 00:00;

- світло відсутнє в такі години - 03:00 - 06:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 19:00, 22:30 - 00:00; черга 2.1 - світло відсутнє в такі години - 04:30 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00;

- світло відсутнє в такі години - 04:30 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00; черга 2.2 - світло відсутнє в такі години - 05:00 - 08:30, 10:30 - 14:30, 16:30 - 20:30, 23:00 - 00:00;

- світло відсутнє в такі години - 05:00 - 08:30, 10:30 - 14:30, 16:30 - 20:30, 23:00 - 00:00; черга 3.1 - світло відсутнє в такі години - 00:00 - 02:30, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 21:00;

- світло відсутнє в такі години - 00:00 - 02:30, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 21:00; черга 3.2 - світло відсутнє в такі години - 02:00 - 05:00, 07:30 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:30 - 22:30;

- світло відсутнє в такі години - 02:00 - 05:00, 07:30 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:30 - 22:30; черга 4.1 - світло відсутнє в такі години - 02:30 - 04:30, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 21:00 - 23:00;

- світло відсутнє в такі години - 02:30 - 04:30, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 21:00 - 23:00; черга 4.2 - світло відсутнє в такі години - 02:30 - 04:30, 08:30 - 12:30, 14:30 - 18:30, 21:00 - 23:00;

- світло відсутнє в такі години - 02:30 - 04:30, 08:30 - 12:30, 14:30 - 18:30, 21:00 - 23:00; черга 5.1 - світло відсутнє в такі години - 00:00 - 02:00, 04:30 - 07:30, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 22:00 - 00:00;

- світло відсутнє в такі години - 00:00 - 02:00, 04:30 - 07:30, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 22:00 - 00:00; черга 5.2 - світло відсутнє в такі години - 00:00 - 03:00, 06:00 - 10:30, 12:30 - 16:30, 18:30 - 22:00;

- світло відсутнє в такі години - 00:00 - 03:00, 06:00 - 10:30, 12:30 - 16:30, 18:30 - 22:00; черга 6.1 - світло відсутнє в такі години - 00:00 - 03:00, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 21:00, 23:00 - 00:00;

- світло відсутнє в такі години - 00:00 - 03:00, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 21:00, 23:00 - 00:00; черга 6.2 - світло відсутнє в такі години - 00:00 - 02:30, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 19:00 - 21:00, 23:00 - 00:00.

Telegram-канал АТ "Черкасиобленерго" - t.me/pat_cherkasyoblenergo.

Графіки відключень у Сумській області

Згідно з інформацією прес-служби АТ "Сумиобленерго", графіки погодинних відключень сьогодні діють так:

з 00:00 до 06:00 - 2,5 черги;

з 06:00 до 08:00 - 3,5 черги;

з 08:00 до 18:00 - 4 черги;

з 18:00 до 20:00 - 3,5 черги;

з 20:00 до 24:00 - 2,5 черги.

При цьому дізнатись свою чергу можна:

на сайті АТ "Сумиобленерго" - "Споживачам" - "Відключення" - "Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу у PDF-таблиці);

в особистому кабінеті E-Svitlo або в однойменному додатку;

у рахунку за електроенергію (від свого постачальника).

На зображенні нижче:

жовті віконця - години, коли є електроенергія;

темні віконця - години без електроенергії.

"+30 хвилин на початку та наприкінці відключення - для технічних перемикань", - уточнили в обленерго.

Графіки відключень у Кіровоградській області

Згідно з інформацією прес-служби ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:

на офіційному сайті;

в окремих Telegram-каналах електричних мереж області;

через "Пошук відключень за адресою".

Графіки відключень у Чернігівській області

Згідно з інформацією прес-служби АТ "Чернігівобленерго", впродовж 20 листопада діє графік погодинних відключень (ГПВ).

Перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

на офіційному сайті - https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts;

у Telegram-боті - https://t.me/ChernigivOEbot;

у Viber-боті - https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber.

Графіки відключень у Харківській області

Згідно з інформацією прес-служби АТ "Харківобленерго", у зв'язку зі складною ситуацією в об'єднаній енергосистемі через ворожі обстріли, сьогодні у Харківській області діють графіки погодинних відключень (ГПВ).

Застосовуються одночасно від 2,5 до 4 черг відключень.

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання є орієнтовно такими:

черга 1.1 - 03:00 - 08:00, 09:30 - 16:30, 18:00 - 20:00;

- 03:00 - 08:00, 09:30 - 16:30, 18:00 - 20:00; черга 1.2 - 00:00 - 08:00, 09:30 - 16:30, 18:00 - 20:00;

- 00:00 - 08:00, 09:30 - 16:30, 18:00 - 20:00; черга 2.1 - 03:00 - 08:00, 09:30 - 16:30;

- 03:00 - 08:00, 09:30 - 16:30; черга 3.1 - 03:00 - 09:30, 13:00 - 18:00;

- 03:00 - 09:30, 13:00 - 18:00; черга 3.2 - 08:00 - 09:30, 13:00 - 18:00;

- 08:00 - 09:30, 13:00 - 18:00; черга 4.1 - 08:00 - 09:30, 13:00 - 18:00;

- 08:00 - 09:30, 13:00 - 18:00; черга 4.2 - 08:00 - 09:30, 13:00 - 20:00;

- 08:00 - 09:30, 13:00 - 20:00; черга 5.1 - 00:00 - 02:30, 08:00 - 13:00, 16:30 - 23:30;

- 00:00 - 02:30, 08:00 - 13:00, 16:30 - 23:30; черга 5.2 - 00:00 - 02:30, 08:00 - 13:00, 16:30 - 23:30;

- 00:00 - 02:30, 08:00 - 13:00, 16:30 - 23:30; черга 6.1 - 00:00 - 02:30, 06:00 - 13:00, 16:30 - 23:30;

- 00:00 - 02:30, 06:00 - 13:00, 16:30 - 23:30; черга 6.2 - 00:00 - 02:30, 06:00 - 13:00, 16:30 - 23:30.

Із переліком адрес за чергами, можна ознайомитись за посиланням.

Крім того, знайти актуальну інформацію щодо відключень можна:

на офіційному сайті АТ "Харківобленерго";

на сторінці у Facebook;

у Telegram-каналі.

Графіки відключень у Запорізькій області

Згідно з інформацією прес-служби АТ "Запоріжжяобленерго", сьогодні у Запорізькій області діють графіки погодинних відключень (ГПВ).

Одночасно було заплановане вимикання:

з 00:00 до 06:00 - 2,5 черг;

з 06:00 до 08:00 - 3,5 черг;

з 08:00 до 18:00 - 4 черг;

з 18:00 до 20:00 - 3,5 черг;

з 20:00 до 24:00 - 2 черг.

Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) - з урахуванням 30 хвилин на перемикання - є такими:

черга 1.1 - 01:30 - 05:00, 08:30 - 15:30, 19:00 - 24:00;

- 01:30 - 05:00, 08:30 - 15:30, 19:00 - 24:00; черга 1.2 - 01:30 - 05:00, 08:30 - 15:30, 22:30 - 24:00;

- 01:30 - 05:00, 08:30 - 15:30, 22:30 - 24:00; черга 2.1 - 01:30 - 08:30, 12:00 - 19:00;

- 01:30 - 08:30, 12:00 - 19:00; черга 2.2 - 01:30 - 08:30, 12:00 - 19:00;

- 01:30 - 08:30, 12:00 - 19:00; черга 3.1 - 00:00 - 01:30, 08:30 - 15:30, 19:00 - 22:30;

- 00:00 - 01:30, 08:30 - 15:30, 19:00 - 22:30; черга 3.2 - 00:00 - 01:30, 08:30 - 15:30, 19:00 - 22:30;

- 00:00 - 01:30, 08:30 - 15:30, 19:00 - 22:30; черга 4.1 - 00:00 - 01:30, 05:00 - 12:00, 15:30 - 22:30;

- 00:00 - 01:30, 05:00 - 12:00, 15:30 - 22:30; черга 4.2 - 00:00 - 00:30, 05:30 - 12:00, 15:30 - 20:30;

- 00:00 - 00:30, 05:30 - 12:00, 15:30 - 20:30; черга 5.1 - 01:30 - 08:30, 12:00 - 18:30, 22:30 - 24:00;

- 01:30 - 08:30, 12:00 - 18:30, 22:30 - 24:00; черга 5.2 - 05:00 - 08:30, 12:00 - 19:00, 22:30 - 24:00;

- 05:00 - 08:30, 12:00 - 19:00, 22:30 - 24:00; черга 6.1 - 00:00 - 01:30, 05:30 - 12:00, 15:30 - 20:30;

- 00:00 - 01:30, 05:30 - 12:00, 15:30 - 20:30; черга 6.2 - 00:00 - 01:30, 07:30 - 12:00, 15:30 - 20:30.

Також з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) в повному обсязі (5 черг).

Дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:

на офіційному сайті АТ "Запоріжжяобленерго";

на сторінці у Facebook;

у Telegram-каналі.

Графіки відключень у Полтавській області

Згідно з інформацією прес-служби АТ "Полтаваобленерго", у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області 20 листопада:

з 00:00 по 06:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2,5 черг;

з 06:00 по 08:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3,5 черг;

з 08:00 по 18:00 запроваджений ГПВ в обсязі 4 черг;

з 18:00 по 20:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3,5 черг;

з 20:00 по 23:59 запроваджений ГПВ в обсязі 2,5 черг.

Дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:

на офіційному сайті АТ "Полтаваобленерго";

на сторінці у Facebook;

у Telegram-каналі.

Графіки відключень у Житомирській області

Згідно з інформацією прес-служби АТ "Житомиробленерго", впродовж 20 листопада в області заплановане застосування:

з 00.00 до 06.00 - 2,5 черг;

з 06.00 до 08.00 - 3,5 черг;

з 08.00 до 18.00 - 4 черг;

з 18:00 до 20:00 - 3,5 черг;

з 20.00 до 24.00 - 2,5 черг.

Дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна: