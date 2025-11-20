ua en ru
Графіки відключень електроенергії в Україні: де і коли сьогодні не буде світла (список)

Четвер 20 листопада 2025 12:46
UA EN RU
Графіки відключень електроенергії в Україні: де і коли сьогодні не буде світла (список) Сьогодні в Україні знову діють графіки відключення світла (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Впродовж сьогоднішнього дня - четверга, 20 листопада - у різних областях України запроваджено стабілізаційні відключення електроенергії.

Докладніше про графіки обмеження світла у різних регіонах, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Про що повідомили в "Укренерго" напередодні

Ввечері середи, 19 листопада, у прес-службі Національної енергетичної компанії "Укренерго" повідомили, що впродовж четверга, 20 листопада, заходи обмеження споживання електроенергії (відключення світла) будуть застосовуватись у всіх регіонах України.

Причина запровадження обмежень - наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти нашої країни.

Уточнюється, що час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

  • графіки погодинних відключень - з 00:00 до 23:59 (обсягом від 2,5 до 4 черг);
  • графіки обмеження потужності - з 00:00 до 23:59 (для промислових споживачів).

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - наголосили в "Укренерго".

Крім того, громадянам нагадали, що споживати електроенергію, коли вона є, необхідно ощадливо.

Графіки відключень електроенергії в Україні: де і коли сьогодні не буде світла (список)Публікація НЕК "Укренерго" (скриншот: facebook.com/npcukrenergo)

Графіки відключень у Києві

Згідно з даними ДТЕК Київські електромережі, стабілізаційні відключення світла у столиці на четвер, 20 листопада, є такими:

  • черга 1.1 - світло відсутнє з 00:00 до 07:00, з 10:00 до 17:30 та з 20:30 до 24:00;
  • черга 1.2 - світло відсутнє з 00:00 до 03:30, з 06:00 до 07:00, з 10:00 до 17:30 та з 20:30 до 24:00;
  • черга 2.1 - світло відсутнє з 00:00 до 03:30, з 06:00 до 07:00, з 10:00 до 17:30 та з 20:30 до 24:00;
  • черга 2.2 - світло відсутнє з 00:00 до 03:30, з 10:00 до 17:30 та з 20:30 до 24:00;
  • черга 3.1 - світло відсутнє з 03:00 до 10:30 та з 13:30 до 20:30;
  • черга 3.2 - світло відсутнє з 03:00 до 10:30 та з 13:30 до 20:30;
  • черга 4.1 - світло відсутнє з 03:00 до 10:30 та з 13:30 до 18:30;
  • черга 4.2 - світло відсутнє з 03:00 до 10:30 та з 13:30 до 21:00;
  • черга 5.1 - світло відсутнє з 06:30 до 14:00 та з 17:00 до 21:00;
  • черга 5.2 - світло відсутнє з 00:00 до 03:30, з 06:30 до 14:00 та з 17:00 до 21:00;
  • черга 6.1 - світло відсутнє з 08:00 до 14:00 та з 17:00 до 24:00;
  • черга 6.2 - світло відсутнє з 06:30 до 14:00 та з 17:00 до 21:00.

Графіки відключень електроенергії в Україні: де і коли сьогодні не буде світла (список)Графіки відключень електроенергії в Україні: де і коли сьогодні не буде світла (список)Графіки відключень на 20 листопада в Києві (інфографіка: t.me/dtek_ua)

Перевірити графіки можна:

Графіки відключень у Київській області

Згідно з даними ДТЕК Київські регіональні електромережі, стабілізаційні відключення світла у Київській області сьогодні є такими:

  • черга 1.1 - світло відсутнє з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 23:30;
  • черга 1.2 - світло відсутнє з 00:00 до 06:00, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 23:30;
  • черга 2.1 - світло відсутнє з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 24:00;
  • черга 2.2 - світло відсутнє з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 23:30;
  • черга 3.1 - світло відсутнє з 02:30 до 06:00, з 08:00 до 09:30, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00;
  • черга 3.2 - світло відсутнє з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 20:00, з 23:30 до 24:00;
  • черга 4.1 - світло відсутнє з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 20:00, з 23:30 до 24:00;
  • черга 4.2 - світло відсутнє з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 18:00, з 23:30 до 24:00;
  • черга 5.1 - світло відсутнє з 06:00 до 13:00 та з 16:30 до 23:30;
  • черга 5.2 - світло відсутнє з 06:00 до 13:00 та з 16:30 до 20:00;
  • черга 6.1 - світло відсутнє з 00:00 до 02:30, з 06:00 до 13:30 та з 16:30 до 20:00;
  • черга 6.2 - світло відсутнє з 06:00 до 13:00 та з 16:30 до 20:00.

Графіки відключень електроенергії в Україні: де і коли сьогодні не буде світла (список)Графіки відключень електроенергії в Україні: де і коли сьогодні не буде світла (список)Графіки відключень на 20 листопада у Київській області (інфографіка: t.me/dtek_ua)

Перевірити графіки можна:

Графіки відключень у Дніпропетровській області

Згідно з даними ДТЕК Дніпровські електромережі, стабілізаційні відключення світла у Дніпропетровській області сьогодні є такими:

  • черга 1.1 - світло відсутнє з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 23:00;
  • черга 1.2 - світло відсутнє з 00:00 до 05:30, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 23:00;
  • черга 2.1 - світло відсутнє з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 23:00;
  • черга 2.2 - світло відсутнє з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 24:00;
  • черга 3.1 - світло відсутнє з 02:00 до 05:30, з 08:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30 та з 23:00 до 24:00;
  • черга 3.2 - світло відсутнє з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30 та з 23:00 до 24:00;
  • черга 4.1 - світло відсутнє з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30 та з 23:00 до 24:00;
  • черга 4.2 - світло відсутнє з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 18:00 та з 23:00 до 24:00;
  • черга 5.1 - світло відсутнє з 06:00 до 12:30 та з 16:00 до 23:00;
  • черга 5.2 - світло відсутнє з 06:00 до 12:30 та з 16:00 до 20:00;
  • черга 6.1 - світло відсутнє з 00:00 до 02:00, з 05:30 до 12:30 та з 16:00 до 19:30;
  • черга 6.2 - світло відсутнє з 05:30 до 12:30 та з 16:00 до 20:00.

Графіки відключень електроенергії в Україні: де і коли сьогодні не буде світла (список)Графіки відключень електроенергії в Україні: де і коли сьогодні не буде світла (список)Графіки відключень на 20 листопада у Дніпропетровській області (інфографіка: t.me/dtek_ua)

Перевірити графіки можна:

Графіки відключень в Одеській області

Згідно з даними ДТЕК Одеські електромережі, стабілізаційні відключення світла в Одеській області сьогодні є такими:

  • черга 1.1 - світло відсутнє з 00:00 до 03:30, з 06:00 до 07:00, з 10:30 до 17:30, з 21:00 до 24:00;
  • черга 1.2 - світло відсутнє з 00:00 до 03:30, з 06:00 до 07:00, з 10:30 до 17:30, з 21:00 до 24:00;
  • черга 2.1 - світло відсутнє з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 17:30, з 21:00 до 24:00;
  • черга 2.2 - світло відсутнє з 00:00 до 07:00, з 10:30 до 17:30, з 21:00 до 24:00;
  • черга 3.1 - світло відсутнє з 03:30 до 10:30 та з 14:00 до 20:00;
  • черга 3.2 - світло відсутнє з 03:30 до 10:30 та з 14:00 до 20:00;
  • черга 4.1 - світло відсутнє з 03:30 до 10:30 та з 14:00 до 21:00;
  • черга 4.2 - світло відсутнє з 03:30 до 10:30 та з 14:00 до 18:00;
  • черга 5.1 - світло відсутнє з 07:00 до 14:00 та з 17:30 до 24:00;
  • черга 5.2 - світло відсутнє з 07:00 до 14:00 та з 17:30 до 21:00;
  • черга 6.1 - світло відсутнє з 07:00 до 14:00 та з 17:30 до 21:00;
  • черга 6.2 - світло відсутнє з 00:00 до 03:30, 08:00 до 14:00 та з 17:30 до 21:00.

Графіки відключень електроенергії в Україні: де і коли сьогодні не буде світла (список)Графіки відключень електроенергії в Україні: де і коли сьогодні не буде світла (список)Графіки відключень на 20 листопада в Одеській області (інфографіка: t.me/dtek_ua)

Перевірити графіки можна:

Графіки відключень у Черкаській області

Згідно з інформацією прес-служби АТ "Черкасиобленерго", стабілізаційні відключення світла у Черкаській області сьогодні є такими:

  • черга 1.1 - світло відсутнє в такі години - 03:00 - 06:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 21:00 - 23:00;
  • черга 1.2 - світло відсутнє в такі години - 03:00 - 06:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 19:00, 22:30 - 00:00;
  • черга 2.1 - світло відсутнє в такі години - 04:30 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00;
  • черга 2.2 - світло відсутнє в такі години - 05:00 - 08:30, 10:30 - 14:30, 16:30 - 20:30, 23:00 - 00:00;
  • черга 3.1 - світло відсутнє в такі години - 00:00 - 02:30, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 21:00;
  • черга 3.2 - світло відсутнє в такі години - 02:00 - 05:00, 07:30 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:30 - 22:30;
  • черга 4.1 - світло відсутнє в такі години - 02:30 - 04:30, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 21:00 - 23:00;
  • черга 4.2 - світло відсутнє в такі години - 02:30 - 04:30, 08:30 - 12:30, 14:30 - 18:30, 21:00 - 23:00;
  • черга 5.1 - світло відсутнє в такі години - 00:00 - 02:00, 04:30 - 07:30, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 22:00 - 00:00;
  • черга 5.2 - світло відсутнє в такі години - 00:00 - 03:00, 06:00 - 10:30, 12:30 - 16:30, 18:30 - 22:00;
  • черга 6.1 - світло відсутнє в такі години - 00:00 - 03:00, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 21:00, 23:00 - 00:00;
  • черга 6.2 - світло відсутнє в такі години - 00:00 - 02:30, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 19:00 - 21:00, 23:00 - 00:00.

Графіки відключень електроенергії в Україні: де і коли сьогодні не буде світла (список)Публікація АТ "Черкасиобленерго" (скриншот: facebook.com/patcherkasyoblenergo)

Telegram-канал АТ "Черкасиобленерго" - t.me/pat_cherkasyoblenergo.

Графіки відключень у Сумській області

Згідно з інформацією прес-служби АТ "Сумиобленерго", графіки погодинних відключень сьогодні діють так:

  • з 00:00 до 06:00 - 2,5 черги;
  • з 06:00 до 08:00 - 3,5 черги;
  • з 08:00 до 18:00 - 4 черги;
  • з 18:00 до 20:00 - 3,5 черги;
  • з 20:00 до 24:00 - 2,5 черги.

При цьому дізнатись свою чергу можна:

  • на сайті АТ "Сумиобленерго" - "Споживачам" - "Відключення" - "Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу у PDF-таблиці);
  • в особистому кабінеті E-Svitlo або в однойменному додатку;
  • у рахунку за електроенергію (від свого постачальника).

На зображенні нижче:

  • жовті віконця - години, коли є електроенергія;
  • темні віконця - години без електроенергії.

"+30 хвилин на початку та наприкінці відключення - для технічних перемикань", - уточнили в обленерго.

Графіки відключень електроенергії в Україні: де і коли сьогодні не буде світла (список)Графіки відключень на 20 листопада у Сумській області (інфографіка: facebook.com/sumyoblenergo)

Графіки відключень у Кіровоградській області

Згідно з інформацією прес-служби ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:

Графіки відключень електроенергії в Україні: де і коли сьогодні не буде світла (список)Графіки відключень на 20 листопада у Кіровоградській області (скриншот: kiroe.com.ua)

Графіки відключень у Чернігівській області

Згідно з інформацією прес-служби АТ "Чернігівобленерго", впродовж 20 листопада діє графік погодинних відключень (ГПВ).

Перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

Графіки відключень електроенергії в Україні: де і коли сьогодні не буде світла (список)Графіки відключень на 20 листопада у Чернігівській області (інфографіка: facebook.com/chernihiv.oblenergo.1998)

Графіки відключень у Харківській області

Згідно з інформацією прес-служби АТ "Харківобленерго", у зв'язку зі складною ситуацією в об'єднаній енергосистемі через ворожі обстріли, сьогодні у Харківській області діють графіки погодинних відключень (ГПВ).

Застосовуються одночасно від 2,5 до 4 черг відключень.

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання є орієнтовно такими:

  • черга 1.1 - 03:00 - 08:00, 09:30 - 16:30, 18:00 - 20:00;
  • черга 1.2 - 00:00 - 08:00, 09:30 - 16:30, 18:00 - 20:00;
  • черга 2.1 - 03:00 - 08:00, 09:30 - 16:30;
  • черга 3.1 - 03:00 - 09:30, 13:00 - 18:00;
  • черга 3.2 - 08:00 - 09:30, 13:00 - 18:00;
  • черга 4.1 - 08:00 - 09:30, 13:00 - 18:00;
  • черга 4.2 - 08:00 - 09:30, 13:00 - 20:00;
  • черга 5.1 - 00:00 - 02:30, 08:00 - 13:00, 16:30 - 23:30;
  • черга 5.2 - 00:00 - 02:30, 08:00 - 13:00, 16:30 - 23:30;
  • черга 6.1 - 00:00 - 02:30, 06:00 - 13:00, 16:30 - 23:30;
  • черга 6.2 - 00:00 - 02:30, 06:00 - 13:00, 16:30 - 23:30.

Графіки відключень електроенергії в Україні: де і коли сьогодні не буде світла (список)Графіки відключень на 20 листопада у Харківській області (фрагмент публікації обленерго: t.me/kharkivenergy)

Із переліком адрес за чергами, можна ознайомитись за посиланням.

Крім того, знайти актуальну інформацію щодо відключень можна:

Графіки відключень у Запорізькій області

Згідно з інформацією прес-служби АТ "Запоріжжяобленерго", сьогодні у Запорізькій області діють графіки погодинних відключень (ГПВ).

Одночасно було заплановане вимикання:

  • з 00:00 до 06:00 - 2,5 черг;
  • з 06:00 до 08:00 - 3,5 черг;
  • з 08:00 до 18:00 - 4 черг;
  • з 18:00 до 20:00 - 3,5 черг;
  • з 20:00 до 24:00 - 2 черг.

Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) - з урахуванням 30 хвилин на перемикання - є такими:

  • черга 1.1 - 01:30 - 05:00, 08:30 - 15:30, 19:00 - 24:00;
  • черга 1.2 - 01:30 - 05:00, 08:30 - 15:30, 22:30 - 24:00;
  • черга 2.1 - 01:30 - 08:30, 12:00 - 19:00;
  • черга 2.2 - 01:30 - 08:30, 12:00 - 19:00;
  • черга 3.1 - 00:00 - 01:30, 08:30 - 15:30, 19:00 - 22:30;
  • черга 3.2 - 00:00 - 01:30, 08:30 - 15:30, 19:00 - 22:30;
  • черга 4.1 - 00:00 - 01:30, 05:00 - 12:00, 15:30 - 22:30;
  • черга 4.2 - 00:00 - 00:30, 05:30 - 12:00, 15:30 - 20:30;
  • черга 5.1 - 01:30 - 08:30, 12:00 - 18:30, 22:30 - 24:00;
  • черга 5.2 - 05:00 - 08:30, 12:00 - 19:00, 22:30 - 24:00;
  • черга 6.1 - 00:00 - 01:30, 05:30 - 12:00, 15:30 - 20:30;
  • черга 6.2 - 00:00 - 01:30, 07:30 - 12:00, 15:30 - 20:30.

Також з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) в повному обсязі (5 черг).

Графіки відключень електроенергії в Україні: де і коли сьогодні не буде світла (список)Графіки відключень на 20 листопада у Запорізькій області (фрагмент публікації обленерго: facebook.com/zaporizhzhyaoblenergo)

Дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:

Графіки відключень у Полтавській області

Згідно з інформацією прес-служби АТ "Полтаваобленерго", у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області 20 листопада:

  • з 00:00 по 06:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2,5 черг;
  • з 06:00 по 08:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3,5 черг;
  • з 08:00 по 18:00 запроваджений ГПВ в обсязі 4 черг;
  • з 18:00 по 20:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3,5 черг;
  • з 20:00 по 23:59 запроваджений ГПВ в обсязі 2,5 черг.

Графіки відключень електроенергії в Україні: де і коли сьогодні не буде світла (список)Графіки відключень на 20 листопада у Полтавській області (інфографіка: poe.pl.ua)

Дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:

Графіки відключень у Житомирській області

Згідно з інформацією прес-служби АТ "Житомиробленерго", впродовж 20 листопада в області заплановане застосування:

  • з 00.00 до 06.00 - 2,5 черг;
  • з 06.00 до 08.00 - 3,5 черг;
  • з 08.00 до 18.00 - 4 черг;
  • з 18:00 до 20:00 - 3,5 черг;
  • з 20.00 до 24.00 - 2,5 черг.

Графіки відключень електроенергії в Україні: де і коли сьогодні не буде світла (список)Графіки відключень на 20 листопада у Житомирській області (інфографіка: poe.pl.ua)

Дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:

Нагадаємо, раніше ми розповідали про графіки відключень світла в Україні в цілому - які їхні види бувають й на кого вони поширюються.

Крім того, ми пояснювали, чому графіки відключень світла можуть змінюватися впродовж дня й що таке черги відключень електроенергії (як вони працюють).

Читайте також, які бувають типи відключень світла (й коли діють графіки) та де їх дивитися (на яких ресурсах шукати).

