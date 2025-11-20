Графики отключений электроэнергии в Украине: где и когда сегодня не будет света (список)

В течение сегодняшнего дня - четверга, 20 ноября - в разных областях Украины введены стабилизационные отключения электроэнергии.

Подробнее о графиках ограничения света в разных регионах, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

О чем сообщили в "Укрэнерго" накануне

Вечером среды, 19 ноября, в пресс-службе Национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что в течение четверга, 20 ноября, меры ограничения потребления электроэнергии (отключения света) будут применяться во всех регионах Украины.

Причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты нашей страны.

Уточняется, что время и объем применения ограничений будут такими:

графики почасовых отключений - с 00:00 до 23:59 (объемом от 2,5 до 4 очередей);

графики ограничения мощности - с 00:00 до 23:59 (для промышленных потребителей).

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - подчеркнули в "Укрэнерго".

Кроме того, гражданам напомнили, что потреблять электроэнергию, когда она есть, необходимо экономно.

Публикация НЭК "Укрэнерго" (скриншот: facebook.com/npcukrenergo)

Графики отключений в Киеве

Согласно данным ДТЭК Киевские электросети, стабилизационные отключения света в столице на четверг, 20 ноября, являются такими:

очередь 1.1 - свет отсутствует с 00:00 до 07:00, с 10:00 до 17:30 и с 20:30 до 24:00;

- свет отсутствует с 00:00 до 07:00, с 10:00 до 17:30 и с 20:30 до 24:00; очередь 1.2 - свет отсутствует с 00:00 до 03:30, с 06:00 до 07:00, с 10:00 до 17:30 и с 20:30 до 24:00;

- свет отсутствует с 00:00 до 03:30, с 06:00 до 07:00, с 10:00 до 17:30 и с 20:30 до 24:00; очередь 2.1 - свет отсутствует с 00:00 до 03:30, с 06:00 до 07:00, с 10:00 до 17:30 и с 20:30 до 24:00;

- свет отсутствует с 00:00 до 03:30, с 06:00 до 07:00, с 10:00 до 17:30 и с 20:30 до 24:00; очередь 2.2 - свет отсутствует с 00:00 до 03:30, с 10:00 до 17:30 и с 20:30 до 24:00;

- свет отсутствует с 00:00 до 03:30, с 10:00 до 17:30 и с 20:30 до 24:00; очередь 3.1 - свет отсутствует с 03:00 до 10:30 и с 13:30 до 20:30;

- свет отсутствует с 03:00 до 10:30 и с 13:30 до 20:30; очередь 3.2 - свет отсутствует с 03:00 до 10:30 и с 13:30 до 20:30;

- свет отсутствует с 03:00 до 10:30 и с 13:30 до 20:30; очередь 4.1 - свет отсутствует с 03:00 до 10:30 и с 13:30 до 18:30;

- свет отсутствует с 03:00 до 10:30 и с 13:30 до 18:30; очередь 4.2 - свет отсутствует с 03:00 до 10:30 и с 13:30 до 21:00;

- свет отсутствует с 03:00 до 10:30 и с 13:30 до 21:00; очередь 5.1 - свет отсутствует с 06:30 до 14:00 и с 17:00 до 21:00;

- свет отсутствует с 06:30 до 14:00 и с 17:00 до 21:00; очередь 5.2 - свет отсутствует с 00:00 до 03:30, с 06:30 до 14:00 и с 17:00 до 21:00;

- свет отсутствует с 00:00 до 03:30, с 06:30 до 14:00 и с 17:00 до 21:00; очередь 6.1 - свет отсутствует с 08:00 до 14:00 и с 17:00 до 24:00;

- свет отсутствует с 08:00 до 14:00 и с 17:00 до 24:00; очередь 6.2 - свет отсутствует с 06:30 до 14:00 и с 17:00 до 21:00.

Графики отключений на 20 ноября в Киеве (инфографика: t.me/dtek_ua)

Проверить графики можно:

в Telegram - https://t.me/DTEKKyivskielectromerezhibot;

в Viber - https://chats.viber.com/dtekkyivskielectromerezhi;

на сайте - https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns.

Графики отключений в Киевской области

Согласно данным ДТЭК Киевские региональные электросети, стабилизационные отключения света в Киевской области сегодня таковы:

очередь 1.1 - свет отсутствует с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 23:30;

- свет отсутствует с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 23:30; очередь 1.2 - свет отсутствует с 00:00 до 06:00, с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 23:30;

- свет отсутствует с 00:00 до 06:00, с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 23:30; очередь 2.1 - свет отсутствует с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 24:00;

- свет отсутствует с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 24:00; очередь 2.2 - свет отсутствует с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 23:30;

- свет отсутствует с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 23:30; очередь 3.1 - свет отсутствует с 02:30 до 06:00, с 08:00 до 09:30, с 13:00 до 20:00 и с 23:30 до 24:00;

- свет отсутствует с 02:30 до 06:00, с 08:00 до 09:30, с 13:00 до 20:00 и с 23:30 до 24:00; очередь 3.2 - свет отсутствует с 02:30 до 09:30, с 13:00 до 20:00, с 23:30 до 24:00;

- свет отсутствует с 02:30 до 09:30, с 13:00 до 20:00, с 23:30 до 24:00; очередь 4.1 - свет отсутствует с 02:30 до 09:30, с 13:00 до 20:00, с 23:30 до 24:00;

- свет отсутствует с 02:30 до 09:30, с 13:00 до 20:00, с 23:30 до 24:00; очередь 4.2 - свет отсутствует с 02:30 до 09:30, с 13:00 до 18:00, с 23:30 до 24:00;

- свет отсутствует с 02:30 до 09:30, с 13:00 до 18:00, с 23:30 до 24:00; очередь 5.1 - свет отсутствует с 06:00 до 13:00 и с 16:30 до 23:30;

- свет отсутствует с 06:00 до 13:00 и с 16:30 до 23:30; очередь 5.2 - свет отсутствует с 06:00 до 13:00 и с 16:30 до 20:00;

- свет отсутствует с 06:00 до 13:00 и с 16:30 до 20:00; очередь 6.1 - свет отсутствует с 00:00 до 02:30, с 06:00 до 13:30 и с 16:30 до 20:00;

- свет отсутствует с 00:00 до 02:30, с 06:00 до 13:30 и с 16:30 до 20:00; очередь 6.2 - свет отсутствует с 06:00 до 13:00 и с 16:30 до 20:00.

Графики отключений на 20 ноября в Киевской области (инфографика: t.me/dtek_ua)

Проверить графики можно:

в Telegram - https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot;

в Viber - https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi;

на сайте - https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns.

Графики отключений в Днепропетровской области

Согласно данным ДТЭК Днепровские электросети, стабилизационные отключения света в Днепропетровской области сегодня являются следующими:

очередь 1.1 - свет отсутствует с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 16:00 и с 19:30 до 23:00;

- свет отсутствует с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 16:00 и с 19:30 до 23:00; очередь 1.2 - свет отсутствует с 00:00 до 05:30, с 09:00 до 16:00 и с 19:30 до 23:00;

- свет отсутствует с 00:00 до 05:30, с 09:00 до 16:00 и с 19:30 до 23:00; очередь 2.1 - свет отсутствует с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 16:00 и с 19:30 до 23:00;

- свет отсутствует с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 16:00 и с 19:30 до 23:00; очередь 2.2 - свет отсутствует с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 16:00 и с 19:30 до 24:00;

- свет отсутствует с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 16:00 и с 19:30 до 24:00; очередь 3.1 - свет отсутствует с 02:00 до 05:30, с 08:00 до 09:00, с 12:30 до 19:30 и с 23:00 до 24:00;

- свет отсутствует с 02:00 до 05:30, с 08:00 до 09:00, с 12:30 до 19:30 и с 23:00 до 24:00; очередь 3.2 - свет отсутствует с 02:00 до 09:00, с 12:30 до 19:30 и с 23:00 до 24:00;

- свет отсутствует с 02:00 до 09:00, с 12:30 до 19:30 и с 23:00 до 24:00; очередь 4.1 - свет отсутствует с 02:00 до 09:00, с 12:30 до 19:30 и с 23:00 до 24:00;

- свет отсутствует с 02:00 до 09:00, с 12:30 до 19:30 и с 23:00 до 24:00; очередь 4.2 - свет отсутствует с 02:00 до 09:00, с 12:30 до 18:00 и с 23:00 до 24:00;

- свет отсутствует с 02:00 до 09:00, с 12:30 до 18:00 и с 23:00 до 24:00; очередь 5.1 - свет отсутствует с 06:00 до 12:30 и с 16:00 до 23:00;

- свет отсутствует с 06:00 до 12:30 и с 16:00 до 23:00; очередь 5.2 - свет отсутствует с 06:00 до 12:30 и с 16:00 до 20:00;

- свет отсутствует с 06:00 до 12:30 и с 16:00 до 20:00; очередь 6.1 - свет отсутствует с 00:00 до 02:00, с 05:30 до 12:30 и с 16:00 до 19:30;

- свет отсутствует с 00:00 до 02:00, с 05:30 до 12:30 и с 16:00 до 19:30; очередь 6.2 - свет отсутствует с 05:30 до 12:30 и с 16:00 до 20:00.

Графики отключений на 20 ноября в Днепропетровской области (инфографика: t.me/dtek_ua)

Проверить графики можно:

в Telegram - https://t.me/DTEKDniprovskiElektromerezhiBot;

в Viber - https://www.viber.com/dtekdniprovskielektromerezhi;

на сайте - https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns.

Графики отключений в Одесской области

Согласно данным ДТЭК Одесские электросети, стабилизационные отключения света в Одесской области сегодня таковы:

очередь 1.1 - свет отсутствует с 00:00 до 03:30, с 06:00 до 07:00, с 10:30 до 17:30, с 21:00 до 24:00;

- свет отсутствует с 00:00 до 03:30, с 06:00 до 07:00, с 10:30 до 17:30, с 21:00 до 24:00; очередь 1.2 - свет отсутствует с 00:00 до 03:30, с 06:00 до 07:00, с 10:30 до 17:30, с 21:00 до 24:00;

- свет отсутствует с 00:00 до 03:30, с 06:00 до 07:00, с 10:30 до 17:30, с 21:00 до 24:00; очередь 2.1 - свет отсутствует с 00:00 до 03:30, с 10:30 до 17:30, с 21:00 до 24:00;

- свет отсутствует с 00:00 до 03:30, с 10:30 до 17:30, с 21:00 до 24:00; очередь 2.2 - свет отсутствует с 00:00 до 07:00, с 10:30 до 17:30, с 21:00 до 24:00;

- свет отсутствует с 00:00 до 07:00, с 10:30 до 17:30, с 21:00 до 24:00; очередь 3.1 - свет отсутствует с 03:30 до 10:30 и с 14:00 до 20:00;

- свет отсутствует с 03:30 до 10:30 и с 14:00 до 20:00; очередь 3.2 - свет отсутствует с 03:30 до 10:30 и с 14:00 до 20:00;

- свет отсутствует с 03:30 до 10:30 и с 14:00 до 20:00; очередь 4.1 - свет отсутствует с 03:30 до 10:30 и с 14:00 до 21:00;

- свет отсутствует с 03:30 до 10:30 и с 14:00 до 21:00; очередь 4.2 - свет отсутствует с 03:30 до 10:30 и с 14:00 до 18:00;

- свет отсутствует с 03:30 до 10:30 и с 14:00 до 18:00; очередь 5.1 - свет отсутствует с 07:00 до 14:00 и с 17:30 до 24:00;

- свет отсутствует с 07:00 до 14:00 и с 17:30 до 24:00; очередь 5.2 - свет отсутствует с 07:00 до 14:00 и с 17:30 до 21:00;

- свет отсутствует с 07:00 до 14:00 и с 17:30 до 21:00; очередь 6.1 - свет отсутствует с 07:00 до 14:00 и с 17:30 до 21:00;

- свет отсутствует с 07:00 до 14:00 и с 17:30 до 21:00; очередь 6.2 - свет отсутствует с 00:00 до 03:30, 08:00 до 14:00 и с 17:30 до 21:00.

Графики отключений на 20 ноября в Одесской области (инфографика: t.me/dtek_ua)

Проверить графики можно:

в Telegram - https://t.me/DTEKOdeskiElektromerezhiBot;

в Viber - https://chats.viber.com/dtekodeskielektromerezhi;

на сайте - https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns.

Графики отключений в Черкасской области

Согласно информации пресс-службы АО "Черкассыоблэнерго", стабилизационные отключения света в Черкасской области сегодня являются такими:

очередь 1.1 - свет отсутствует в такие часы - 03:00 - 06:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 21:00 - 23:00;

- свет отсутствует в такие часы - 03:00 - 06:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 21:00 - 23:00; очередь 1.2 - свет отсутствует в такие часы - 03:00 - 06:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 19:00, 22:30 - 00:00;

- свет отсутствует в такие часы - 03:00 - 06:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 19:00, 22:30 - 00:00; очередь 2.1 - свет отсутствует в такие часы - 04:30 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00;

- свет отсутствует в такие часы - 04:30 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00; очередь 2.2 - свет отсутствует в такие часы - 05:00 - 08:30, 10:30 - 14:30, 16:30 - 20:30, 23:00 - 00:00;

- свет отсутствует в такие часы - 05:00 - 08:30, 10:30 - 14:30, 16:30 - 20:30, 23:00 - 00:00; очередь 3.1 - свет отсутствует в такие часы - 00:00 - 02:30, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 21:00;

- свет отсутствует в такие часы - 00:00 - 02:30, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 21:00; очередь 3.2 - свет отсутствует в такие часы - 02:00 - 05:00, 07:30 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:30 - 22:30;

- свет отсутствует в такие часы - 02:00 - 05:00, 07:30 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:30 - 22:30; очередь 4.1 - свет отсутствует в такие часы - 02:30 - 04:30, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 21:00 - 23:00;

- свет отсутствует в такие часы - 02:30 - 04:30, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 21:00 - 23:00; очередь 4.2 - свет отсутствует в такие часы - 02:30 - 04:30, 08:30 - 12:30, 14:30 - 18:30, 21:00 - 23:00;

- свет отсутствует в такие часы - 02:30 - 04:30, 08:30 - 12:30, 14:30 - 18:30, 21:00 - 23:00; очередь 5.1 - свет отсутствует в такие часы - 00:00 - 02:00, 04:30 - 07:30, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 22:00 - 00:00;

- свет отсутствует в такие часы - 00:00 - 02:00, 04:30 - 07:30, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 22:00 - 00:00; очередь 5.2 - свет отсутствует в такие часы - 00:00 - 03:00, 06:00 - 10:30, 12:30 - 16:30, 18:30 - 22:00;

- свет отсутствует в такие часы - 00:00 - 03:00, 06:00 - 10:30, 12:30 - 16:30, 18:30 - 22:00; очередь 6.1 - свет отсутствует в такие часы - 00:00 - 03:00, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 21:00, 23:00 - 00:00;

- свет отсутствует в такие часы - 00:00 - 03:00, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 21:00, 23:00 - 00:00; очередь 6.2 - свет отсутствует в такие часы - 00:00 - 02:30, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 19:00 - 21:00, 23:00 - 00:00.

Публикация АО "Черкассыоблэнерго" (скриншот: facebook.com/patcherkasyoblenergo)

Telegram-канал АО "Черкассыоблэнерго" - t.me/pat_cherkasyoblenergo.

Графики отключений в Сумской области

Согласно информации пресс-службы АО "Сумыоблэнерго", графики почасовых отключений сегодня действуют так:

с 00:00 до 06:00 - 2,5 очереди;

с 06:00 до 08:00 - 3,5 очереди;

с 08:00 до 18:00 - 4 очереди;

с 18:00 до 20:00 - 3,5 очереди;

с 20:00 до 24:00 - 2,5 очереди.

При этом узнать свою очередь можно:

на сайте АО "Сумыоблэнерго" - "Потребителям" - "Отключение" - "Узнать очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в PDF-таблице);

в личном кабинете E-Svitlo или в одноименном приложении;

в счете за электроэнергию (от своего поставщика).

На картинке ниже:

желтые окошки - часы, когда есть электроэнергия;

темные окошки - часы без электроэнергии.

"+30 минут в начале и в конце отключения - для технических переключений", - уточнили в облэнерго.

Графики отключений на 20 ноября в Сумской области (инфографика: facebook.com/sumyoblenergo)

Графики отключений в Кировоградской области

Согласно информации пресс-службы ЧАО "Кировоградоблэнерго", о графиках почасовых отключений можно узнать:

на официальном сайте;

в отдельных Telegram-каналах электрических сетей области;

через "Поиск отключений по адресу".

Графики отключений на 20 ноября в Кировоградской области (скриншот: kiroe.com.ua)

Графики отключений в Черниговской области

Согласно информации пресс-службы АО "Черниговоблэнерго", в течение 20 ноября действует график почасовых отключений (ГПВ).

Проверить информацию насчет очередей отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

на официальном сайте - https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts;

в Telegram-боте - https://t.me/ChernigivOEbot;

в Viber-боте - https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber.

Графики отключений на 20 ноября в Черниговской области (инфографика: facebook.com/chernihiv.oblenergo.1998)

Графики отключений в Харьковской области

Согласно информации пресс-службы АО "Харьковоблэнерго", в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за вражеских обстрелов, сегодня в Харьковской области действуют графики почасовых отключений (ГПО).

Применяются одновременно от 2,5 до 4 очередей отключений.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчергам с учетом времени на переключение ориентировочно следующие:

очередь 1.1 - 03:00 - 08:00, 09:30 - 16:30, 18:00 - 20:00;

- 03:00 - 08:00, 09:30 - 16:30, 18:00 - 20:00; очередь 1.2 - 00:00 - 08:00, 09:30 - 16:30, 18:00 - 20:00;

- 00:00 - 08:00, 09:30 - 16:30, 18:00 - 20:00; очередь 2.1 - 03:00 - 08:00, 09:30 - 16:30;

- 03:00 - 08:00, 09:30 - 16:30; очередь 3.1 - 03:00 - 09:30, 13:00 - 18:00;

- 03:00 - 09:30, 13:00 - 18:00; очередь 3.2 - 08:00 - 09:30, 13:00 - 18:00;

- 08:00 - 09:30, 13:00 - 18:00; очередь 4.1 - 08:00 - 09:30, 13:00 - 18:00;

- 08:00 - 09:30, 13:00 - 18:00; очередь 4.2 - 08:00 - 09:30, 13:00 - 20:00;

- 08:00 - 09:30, 13:00 - 20:00; очередь 5.1 - 00:00 - 02:30, 08:00 - 13:00, 16:30 - 23:30;

- 00:00 - 02:30, 08:00 - 13:00, 16:30 - 23:30; очередь 5.2 - 00:00 - 02:30, 08:00 - 13:00, 16:30 - 23:30;

- 00:00 - 02:30, 08:00 - 13:00, 16:30 - 23:30; очередь 6.1 - 00:00 - 02:30, 06:00 - 13:00, 16:30 - 23:30;

- 00:00 - 02:30, 06:00 - 13:00, 16:30 - 23:30; очередь 6.2 - 00:00 - 02:30, 06:00 - 13:00, 16:30 - 23:30.

Графики отключений на 20 ноября в Харьковской области (фрагмент публикации облэнерго: t.me/kharkivenergy)

С перечнем адресов по очередям, можно ознакомиться по ссылке.

Кроме того, найти актуальную информацию по отключениям можно:

на официальном сайте АО "Харьковоблэнерго";

на странице в Facebook;

в Telegram-канале.

Графики отключений в Запорожской области

Согласно информации пресс-службы АО "Запорожьеоблэнерго", сегодня в Запорожской области действуют графики почасовых отключений (ГПВ).

Одновременно было запланировано отключение:

с 00:00 до 06:00 - 2,5 очередей;

с 06:00 до 08:00 - 3,5 очередей;

с 08:00 до 18:00 - 4 очередей;

с 18:00 до 20:00 - 3,5 очередей;

с 20:00 до 24:00 - 2 очередей.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочередям) - с учетом 30 минут на переключение - таковы:

очередь 1.1 - 01:30 - 05:00, 08:30 - 15:30, 19:00 - 24:00;

- 01:30 - 05:00, 08:30 - 15:30, 19:00 - 24:00; очередь 1.2 - 01:30 - 05:00, 08:30 - 15:30, 22:30 - 24:00;

- 01:30 - 05:00, 08:30 - 15:30, 22:30 - 24:00; очередь 2.1 - 01:30 - 08:30, 12:00 - 19:00;

- 01:30 - 08:30, 12:00 - 19:00; очередь 2.2 - 01:30 - 08:30, 12:00 - 19:00;

- 01:30 - 08:30, 12:00 - 19:00; очередь 3.1 - 00:00 - 01:30, 08:30 - 15:30, 19:00 - 22:30;

- 00:00 - 01:30, 08:30 - 15:30, 19:00 - 22:30; очередь 3.2 - 00:00 - 01:30, 08:30 - 15:30, 19:00 - 22:30;

- 00:00 - 01:30, 08:30 - 15:30, 19:00 - 22:30; очередь 4.1 - 00:00 - 01:30, 05:00 - 12:00, 15:30 - 22:30;

- 00:00 - 01:30, 05:00 - 12:00, 15:30 - 22:30; очередь 4.2 - 00:00 - 00:30, 05:30 - 12:00, 15:30 - 20:30;

- 00:00 - 00:30, 05:30 - 12:00, 15:30 - 20:30; очередь 5.1 - 01:30 - 08:30, 12:00 - 18:30, 22:30 - 24:00;

- 01:30 - 08:30, 12:00 - 18:30, 22:30 - 24:00; очередь 5.2 - 05:00 - 08:30, 12:00 - 19:00, 22:30 - 24:00;

- 05:00 - 08:30, 12:00 - 19:00, 22:30 - 24:00; очередь 6.1 - 00:00 - 01:30, 05:30 - 12:00, 15:30 - 20:30;

- 00:00 - 01:30, 05:30 - 12:00, 15:30 - 20:30; очередь 6.2 - 00:00 - 01:30, 07:30 - 12:00, 15:30 - 20:30.

Также с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП) в полном объеме (5 очередей).

Графики отключений на 20 ноября в Запорожской области (фрагмент публикации облэнерго: facebook.com/zaporizhzhyaoblenergo)

Узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:

на официальном сайте АО "Запорожьеоблэнерго";

на странице в Facebook;

в Telegram-канале.

Графики отключений в Полтавской области

Согласно информации пресс-службы АО "Полтаваоблэнерго", в связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 20 ноября:

с 00:00 по 06:00 введен ГПВ в объеме 2,5 очередей;

с 06:00 по 08:00 введен ГПВ в объеме 3,5 очередей;

с 08:00 по 18:00 введен ГПВ в объеме 4 очередей;

с 18:00 по 20:00 введен ГПВ в объеме 3,5 очередей;

с 20:00 по 23:59 введен ГПВ в объеме 2,5 очередей.

Графики отключений на 20 ноября в Полтавской области (инфографика: poe.pl.ua)

Узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:

на официальном сайте АО "Полтаваоблэнерго";

на странице в Facebook;

в Telegram-канале.

Графики отключений в Житомирской области

Согласно информации пресс-службы АО "Житомироблэнерго", в течение 20 ноября в области запланировано применение:

с 00.00 до 06.00 - 2,5 очередей;

с 06.00 до 08.00 - 3,5 очередей;

с 08.00 до 18.00 - 4 очередей;

с 18:00 до 20:00 - 3,5 очередей;

с 20.00 до 24.00 - 2,5 очередей.

Графики отключений на 20 ноября в Житомирской области (инфографика: poe.pl.ua)

Узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно: