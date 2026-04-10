Графіки є, але на кілька годин: де і як 11 квітня в Україні вимикатимуть світло

Завтра графіки погодинних відключень для побутових споживачів діятимуть з 06:00 до 08:00. Для промислових споживачів графіки обмеження потужності будуть застосовуватись з 05:00 до 08:00.

В Укренерго зауважили, що причиною продовження дії обмежень є наслідки масованих комбінованих ударів росіян по енергетичних об'єктах України.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за своєю адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться у заяві.

Крім того, всіх українців закликали ощадливо споживати електроенергію, коли вона буде з'являтися за графіком.

Варто зазначити, що сьогодні по всій території України графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів та обмеження потужності для промисловості діють цілодобово.

Нагадаємо, вночі 10 квітня російські війська масовано атакували ударними дронами Одесу та область. В результаті атаки є пошкодження інфраструктури та знеструмлення - зокрема, місто Вилкове, відоме як "Українська Венеція", залишилося без світла.