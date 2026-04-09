ua en ru
Чт, 09 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Бізнес » Енергетика

Світла стане менше: якими будуть графіки 10 квітня

19:54 09.04.2026 Чт
2 хв
Коли українцям чекати відключень світла?
aimg Іван Носальський
Світла стане менше: якими будуть графіки 10 квітня Ілюстративне фото: в Україні 10 квітня відключатимуть світло (Getty Images)

В Україні завтра, 10 квітня, графіки відключень світла для побутових споживачів діятимуть цілодобово.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.

Як зазначили в компанії, 10 квітня діятимуть такі обмежувальні заходи:

  • графіки обмеження потужності для промисловості - цілодобово;
  • графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів - цілодобово.

"Причина введення обмежень - наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на енергосистему", - ідеться в повідомленні "Укренерго".

Також українців попередили, що ситуація в енергосистемі може змінитися, а час і обсяг відключень за конкретною адресою можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго і ДТЕК.

Графіки відключень світла

Нагадаємо, енергетики кілька останніх днів запроваджують в Україні графіки відключень світла. Зокрема, сьогодні вони діють з 07:00 до 22:00.

Це, зокрема, пов'язано з погіршенням погодних умов. На вулиці різко похолодало та похмура погода, через що рівень споживання зростає, а сонячні електростанції виробляють набагато менше електроенергії.

Як зазначали в "Укренерго", весняний дефіцит енергії зумовлений початком планових ремонтів на енергоблоках АЕС і завершенням опалювального сезону, після якого більшість ТЕЦ знизили виробництво електрики.

Варто зауважити, що цілодобові графіки відключень світла в Україні вже не діяли досить давно. Після приходу весни і потепління обмежувальні заходи були досить м'якими.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Укренерго Графіки відключення світла Вимкнення світла
Новини
