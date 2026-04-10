ua en ru
Пт, 10 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Масований обстріл та відключення світла: РФ вночі атакувала Одесу та область

08:44 10.04.2026 Пт
2 хв
Наслідки ворожого обстрілу показали на фото
aimg Костянтин Широкун
Масований обстріл та відключення світла: РФ вночі атакувала Одесу та область Фото: РФ вночі атакувала Одесу та область (facebook.com/DSNSZP)

Російські війська вночі масовано атакували ударними дронами Одесу та область. В результаті атаки є пошкодження інфраструктури та знеструмлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

Читайте також: Росіяни атакували енергооб'єкт в Одеській області: є серйозні пошкодження

"Вночі Одещина знову зазнала масованої атаки ворожих БпЛА по енергетичній та портовій інфраструктурі", - заявив Кіпер.

За його словами, пошкодження призвели до порушень в електропостачанні. Також зазнали пошкоджень порожні резервуари та обладнання порту.

"На щастя, обійшлося без постраждалих. Пожежі, що виникли, локалізовано. На місцях працюють усі екстрені служби. Триває фіксація наслідків та їх ліквідація", - додав глава Одеської ОВА.

Як повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, під ударом ворога в Одесі був об'єкт інфраструктури.

"Майже всю ніч ворог атакував наше місто безпілотниками. Завдяки Силам оборони житлова забудова залишилася неушкодженою. Зафіксовано пошкодження об’єкта інфраструктури", - підкреслив Лисак.

Він також додав, що, на щастя, інформація про постраждалих наразі не надходила.

Обстріли Одеси та області

Нагадаємо, Одеська область протягом останніх днів перебуває під постійними атаками ворога. Так, в Одеській області внаслідок вечірньої атаки росіян 8 квітня було серйозно пошкоджено енергетичний об’єкт компанії ДТЕК.

Також в ніч на 8 квітня російські "Шахеди" масовано накрили південь регіону. Внаслідок ударів спалахнули пожежі у порту та на складах, було пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Крім того, 6 квітня окупанти атакували об'єкт енергетики в області, що призвело до масштабних знеструмлень - без світла залишилися майже 20 тисяч родин.

Того ж дня ворог завдав удару по житловій забудові Одеси. У Приморському районі було пошкоджено багатоповерховий комплекс, внаслідок чого загинули троє людей, а серед поранених опинилося немовля.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Одеса Вторгнення Росії до України
Новини
Україна відповість дзеркально: Зеленський озвучив рішення щодо великоднього перемир'я
Аналітика
Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою
