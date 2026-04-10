Графики есть, но на несколько часов: где и как 11 апреля в Украине будут выключать свет

19:40 10.04.2026 Пт
2 мин
Когда украинцам ждать отключения?
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: в Украине 11 апреля будут отключать свет (Getty Images)

В субботу, 11 апреля, во всех областях Украины будут действовать графики почасовых отключений. Кроме того, будут применяться ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.

Завтра графики почасовых отключений для бытовых потребителей будут действовать с 06:00 до 08:00. Для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут применяться с 05:00 до 08:00.

В Укрэнерго отметили, что причиной продолжения действия ограничений являются последствия массированных комбинированных ударов россиян по энергетическим объектам Украины.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по своему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении.

Кроме того, всех украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию, когда она будет появляться по графику.

Стоит отметить, что сегодня по всей территории Украины графики почасовых отключений света для бытовых потребителей и ограничения мощности для промышленности действуют круглосуточно.

Ситуация со светом

Напомним, ночью 10 апреля российские войска массированно атаковали ударными дронами Одессу и область. В результате атаки есть повреждения инфраструктуры и обесточивание - в частности, город Вилково, известный как "Украинская Венеция", остался без света.

Согласно прогнозам экспертов, стабилизация энергосистемы возможна уже в апреле. Нагрузка на сети упадет вследствие повышения температуры и завершения отопительного сезона.

РБК-Украина ранее писало, что правительство уже начало подготовку к следующему отопительному сезону. Министр энергетики Денис Шмыгаль анонсировал строительство объектов новой генерации общей мощностью 1,3 ГВт.

