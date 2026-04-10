"Українська Венеція" на Одещині залишилася без світла через атаку РФ

Російські війська вночі 10 квітня атакували порти та енергооб'єкти в Одеській області. Місто Вилкове, відоме як "Українська Венеція", залишилося без електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Ізмаїльської районної державної адміністрації.

"Противник здійснив повітряний напад на Ізмаїльський район. Сьогодні вночі постраждала Вилківська громада. Атаковано енергетичну інфраструктуру. Наразі громада без енергопостачання", - йдеться в повідомленні.

У РДА зазначили, що енергетики працюють над відновленням енергопостачання.

Наразі вся критична інфраструктура працює від генераторів. Соціальні послуги надаються в повному обсязі.

У ДТЕК повідомили, що два великі енергетичні об'єкти на півдні області зазнали значних руйнувань. Наразі тимчасово без електропостачання залишаються 11,1 тисяч родин.

"Українська Венеція"

Вилкове - місто в Ізмаїльському районі Одеської області, розташоване в дельті Дунаю, на крайньому південному заході України. Це останній населений пункт на берегах річки перед її впаданням у Чорне море.

Місто також відоме під назвою "Українська Венеція" завдяки численним каналам (місцеві жителі називають їх еріками), проритим уздовж вулиць. Тому човен тут є звичним засобом пересування.