Головна » Новини » Війна в Україні

"Українська Венеція" на Одещині залишилася без світла через атаку РФ

11:05 10.04.2026 Пт
Чи відомо коли відновлять енергопостачання?
aimg Тетяна Степанова
Фото: Вилкове на Одещині залишилося без світла через атаку РФ (Getty Images)

Російські війська вночі 10 квітня атакували порти та енергооб'єкти в Одеській області. Місто Вилкове, відоме як "Українська Венеція", залишилося без електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Ізмаїльської районної державної адміністрації.

"Противник здійснив повітряний напад на Ізмаїльський район. Сьогодні вночі постраждала Вилківська громада. Атаковано енергетичну інфраструктуру. Наразі громада без енергопостачання", - йдеться в повідомленні.

У РДА зазначили, що енергетики працюють над відновленням енергопостачання.

Наразі вся критична інфраструктура працює від генераторів. Соціальні послуги надаються в повному обсязі.

У ДТЕК повідомили, що два великі енергетичні об'єкти на півдні області зазнали значних руйнувань. Наразі тимчасово без електропостачання залишаються 11,1 тисяч родин.

"Українська Венеція"

Вилкове - місто в Ізмаїльському районі Одеської області, розташоване в дельті Дунаю, на крайньому південному заході України. Це останній населений пункт на берегах річки перед її впаданням у Чорне море.

Місто також відоме під назвою "Українська Венеція" завдяки численним каналам (місцеві жителі називають їх еріками), проритим уздовж вулиць. Тому човен тут є звичним засобом пересування.

Обстріл Одещини

Нагадаємо, вночі 10 квітня російські війська масовано атакували ударними дронами Одесу та область. В результаті атаки є пошкодження інфраструктури та знеструмлення.

Пошкодження призвели до порушень в електропостачанні. Також зазнали пошкоджень порожні резервуари та обладнання порту.

Як повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, під ударом ворога в Одесі був об'єкт інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила.

Зеленський оцінив загрозу з Придністров'я і сказав, де РФ насправді хоче "буферну зону"
Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою