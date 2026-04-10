"Українська Венеція" на Одещині залишилася без світла через атаку РФ
Російські війська вночі 10 квітня атакували порти та енергооб'єкти в Одеській області. Місто Вилкове, відоме як "Українська Венеція", залишилося без електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Ізмаїльської районної державної адміністрації.
"Противник здійснив повітряний напад на Ізмаїльський район. Сьогодні вночі постраждала Вилківська громада. Атаковано енергетичну інфраструктуру. Наразі громада без енергопостачання", - йдеться в повідомленні.
У РДА зазначили, що енергетики працюють над відновленням енергопостачання.
Наразі вся критична інфраструктура працює від генераторів. Соціальні послуги надаються в повному обсязі.
У ДТЕК повідомили, що два великі енергетичні об'єкти на півдні області зазнали значних руйнувань. Наразі тимчасово без електропостачання залишаються 11,1 тисяч родин.
"Українська Венеція"
Вилкове - місто в Ізмаїльському районі Одеської області, розташоване в дельті Дунаю, на крайньому південному заході України. Це останній населений пункт на берегах річки перед її впаданням у Чорне море.
Місто також відоме під назвою "Українська Венеція" завдяки численним каналам (місцеві жителі називають їх еріками), проритим уздовж вулиць. Тому човен тут є звичним засобом пересування.
Обстріл Одещини
Нагадаємо, вночі 10 квітня російські війська масовано атакували ударними дронами Одесу та область. В результаті атаки є пошкодження інфраструктури та знеструмлення.
Пошкодження призвели до порушень в електропостачанні. Також зазнали пошкоджень порожні резервуари та обладнання порту.
Як повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, під ударом ворога в Одесі був об'єкт інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила.