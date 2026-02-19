"Готові вжити контрзаходів": Сійярто знову накинувся на Україну через "Дружбу" та вибори

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну у "шантажі" через зупинку постачання російської нафти нафтопроводом "Дружба".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Сійярто у Facebook.
Читайте також: "Схожі на наркоманів": у МЗС відповіли на закиди Орбана і Фіцо про нафту з Росії
За словами угорського міністра, Україна нібито "політично шантажує" Угорщину та Словаччину.
"Немає жодних технічних, інженерних чи фізичних причин, через які не було відновлено постачання нафти трубопроводом "Дружба". Причина суто політична. Українці хочуть, щоб ми пішли на вибори з ціною бензину 1000 форинтів, тим самим допомагаючи партії "Тиса", але ми не дурні", - йдеться у його публікації
Крім того, Сійярто заявив, що Угорщина "буде захищатися", і висловив впевненість, що постачання нафти й палива як в його країну, так і Словаччину відновляться.
"Якщо українці продовжать заважати нам, ми готові вжити подальших спільних контрзаходів", - написав угорський міністр.
Угорщина не відмовляється від російської нафти, попри війну в Україні, і продовжує активну торгівлю з РФ, не шукаючи альтернативних джерел постачання газу та нафти.
Минулого року прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що Будапешт не планує відмовлятися від російської нафти, пояснюючи це тим, що інші варіанти постачання, на його думку, є менш надійними.
Міністри закордонних справ Словаччини та Угорщини минулого року звернулися до Єврокомісії зі скаргою на удари України по нафтоперекачувальній станції "Дружба", через яку вони отримують російську нафту.
Перший удар по інфраструктурі трубопроводу "Дружба" стався 13 серпня 2025 року. Уже 18 серпня була атакована нафтоперекачувальна станція "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ, що спричинило пожежу на об’єкті та повну зупинку перекачування нафти.
Сьогодні, 19 лютого, стало відомо, що ЄС не висував Україні жодних вимог або дедлайнів для ремонту нафтопроводу "Дружба".