ua en ru
Ср, 18 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

"Схожі на наркоманів": в МЗС відповіли на закиди Орбана та Фіцо щодо нафти з Росії

Україна, Середа 18 лютого 2026 16:41
UA EN RU
"Схожі на наркоманів": в МЗС відповіли на закиди Орбана та Фіцо щодо нафти з Росії Фото: речник МЗС України Георгій Тихий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

Поведінка Угорщини та Словаччини, які шантажем намагаються зберегти транзит російської нафти, схожі на "типову поведінку наркоманів". Вони, всупереч політиці ЄС, хочуть залишитися на "російській голці".

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник МЗС Георгій Тихий на прес-брифінгу для журналістів.

Читайте також: "Це велика брехня": Сійярто різко висловився про роль України у захисті Європи від РФ

Тихий, коментуючи звинувачення з боку Угорщини та Словаччини щодо транзиту нафти через нафтопровід "Дружба", нагадав, що труба не працює, оскільки її атакували росіяни.

Угорська сторона отримала повідомлення 27 січня, в той день, коли окупанти атакували та пошкодили об'єкт біля Бродів на Львівщині. Тому Будапешт не просто бреше, але й замовчує, що припинення транзиту - провина Росії.

"Чомусь тепер лунають заяви зі звинуваченнями в бік України. Україна перебуває в постійному діалозі як з Єврокомісією, так і з відповідними органами Угорщини та Словаччини з цього питання", - сказав він.

Тихий також нагадав, що окупанти атакують нафтогазову інфраструктуру України систематично. У 2025 році на об'єкти НАК "Нафтогаз України" зафіксували 225 атак, ворог використав 1399 дронів та ракет.

При цьому, за його словами, Угорщина та Словаччина отримали від Європейського союзу тимчасові виключення в межах санкцій ЄС на заборону імпорту російської трубопровідної нафти.

Будапешт та Братислава мали час "злізти з російської нафтової голки". Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан та словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо мали й можливості для цього.

"Але, на жаль, ми не бачимо не те, що спроб звільнитися від залежності від російської нафти, а навпаки, всупереч політиці Європейського Союзу бачимо спроби залишатися на цій голці якомога довше... Вибачте, це реально нагадує поведінку наркоманів при всій повазі до серйозної проблеми наркоманії", - резюмував Тихий, додавши, що це не образа, а метафора, яка дуже підходить Орбану, Фіцо та їхній політиці.

Проблеми із "Дружбою" та ультиматум друзів Росії

Зазначимо, транзит нафти через "Дружбу" зупинився у січні 2026 року через теракт Росії. В МЗС України повідомляли, що проблеми з транзитом почалися через удар окупантів по нафтопроводу.

Після цього, 16 лютого, Угорщина і Словаччина звернулися до Хорватії по допомогу з імпортом саме російської нафти через проблеми з "Дружбою". Проте голова Мінекономіки Хорватії Анте Шушняра заявив, що країна готова допомогти, однак лише в рамках законодавства ЄС і без порушень санкцій США.

А 18 лютого Орбан та Фіцо висунули Україні ультиматум. Зокрема Угорщина припинила постачання дизельного палива в Україну. А Словаччина вже вкотре почала погрожувати припинити імпорт електроенергії в Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС України Україна Угорщина Роберт Фіцо Віктор Орбан
Новини
Переговори у Женеві: Зеленський розповів про прогрес на одному з треків
Переговори у Женеві: Зеленський розповів про прогрес на одному з треків
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"