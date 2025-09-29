ua en ru
Пн, 29 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Угорщина не відмовиться від російської нафти. Орбан назвав дві причини

Угорщина, Понеділок 29 вересня 2025 22:14
UA EN RU
Угорщина не відмовиться від російської нафти. Орбан назвав дві причини Фото: Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина не відмовиться від газу і нафти РФ. За його словами, у країни є дві причини цього не робити.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інтерв'ю угорського політика "Часу бійців".

Він розповів, що газ і нафта надходять в Угорщину з країни-агресорки, але якщо це припиниться, його країні доведеться шукати енергоносії в іншому місці.

"Будь-яке інше джерело постачання менш надійне, ніж зафіксоване довгостроковими контрактами російське. Таким чином, Росія гарантує безпеку Угорщини", - заявив Орбан.

Крім того, угорський прем’єр розповів і про економічний аспект. Зокрема, енергоносії з Росії дешевші за альтернативні варіанти, а відмова він них автоматично призведе до необхідності підвищувати ціни для населення.

"Чому угорські родини повинні платити більше за енергію? Це питання не лише економіки, а й соціальної справедливості", - зазначив він.

Політик наголосив, що Угорщина - суверенна держава і сама приймає рішення, незалежно від зовнішнього тиску. Він додав, що енергетичні питання тісно пов’язані з безпекою країни.

Зокрема, Орбан повідомив, що будь-які зміни у постачанні енергоносіїв впливають не тільки на економіку країни, а й на її обороноспроможність.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час брифінгу з українським колегою Володимиром Зеленським заявив, що може закликати Угорщину відмовитися від російської нафти.

Незабаром Трамп провів телефонну розмову з Орбаном, під час якою угорський прем'єр сказав президенту США, що Угорщина не відмовлятиметься від дешевих енергоресурсів РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Угорщина Віктор Орбан
Новини
Україна очікує поставки шведських винищувачів Gripen, - Міноборони
Україна очікує поставки шведських винищувачів Gripen, - Міноборони
Аналітика
Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен