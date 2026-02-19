"Готовы принять контрмеры": Сийярто снова набросился на Украину из-за "Дружбы" и выборов

По словам венгерского министра, Украина якобы "политически шантажирует" Венгрию и Словакию.

"Нет никаких технических, инженерных или физических причин, по которым не были возобновлены поставки нефти по трубопроводу "Дружба". Причина сугубо политическая. Украинцы хотят, чтобы мы пошли на выборы с ценой бензина 1000 форинтов, тем самым помогая партии "Тиса", но мы не дураки", - говорится в его публикации

Кроме того, Сийярто заявил, что Венгрия "будет защищаться", и выразил уверенность, что поставки нефти и топлива как в его страну, так и Словакию возобновятся.

"Если украинцы продолжат мешать нам, мы готовы принять дальнейшие совместные контрмеры", - написал венгерский министр.

Российская нефть и повреждение "Дружбы"

Венгрия не отказывается от российской нефти, несмотря на войну в Украине, и продолжает активную торговлю с РФ, не ища альтернативных источников поставок газа и нефти.

В прошлом году премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Будапешт не планирует отказываться от российской нефти, объясняя это тем, что другие варианты поставок, по его мнению, являются менее надежными.