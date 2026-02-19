"Готовы принять контрмеры": Сийярто снова набросился на Украину из-за "Дружбы" и выборов
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в "шантаже" из-за остановки поставок российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Сийярто в Facebook.
Читайте также: "Похожи на наркоманов": в МИД ответили на упреки Орбана и Фицо о нефти из России
По словам венгерского министра, Украина якобы "политически шантажирует" Венгрию и Словакию.
"Нет никаких технических, инженерных или физических причин, по которым не были возобновлены поставки нефти по трубопроводу "Дружба". Причина сугубо политическая. Украинцы хотят, чтобы мы пошли на выборы с ценой бензина 1000 форинтов, тем самым помогая партии "Тиса", но мы не дураки", - говорится в его публикации
Кроме того, Сийярто заявил, что Венгрия "будет защищаться", и выразил уверенность, что поставки нефти и топлива как в его страну, так и Словакию возобновятся.
"Если украинцы продолжат мешать нам, мы готовы принять дальнейшие совместные контрмеры", - написал венгерский министр.
Российская нефть и повреждение "Дружбы"
Венгрия не отказывается от российской нефти, несмотря на войну в Украине, и продолжает активную торговлю с РФ, не ища альтернативных источников поставок газа и нефти.
В прошлом году премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Будапешт не планирует отказываться от российской нефти, объясняя это тем, что другие варианты поставок, по его мнению, являются менее надежными.
Министры иностранных дел Словакии и Венгрии в прошлом году обратились в Еврокомиссию с жалобой на удары Украины по нефтеперекачивающей станции "Дружба", через которую они получают российскую нефть.
Первый удар по инфраструктуре трубопровода "Дружба" произошел 13 августа 2025 года. Уже 18 августа была атакована нефтеперекачивающая станция "Никольское" в Тамбовской области РФ, что привело к пожару на объекте и полной остановке перекачки нефти.
Сегодня, 19 февраля, стало известно, что ЕС не выдвигал Украине никаких требований или дедлайнов для ремонта нефтепровода "Дружба".