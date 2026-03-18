"Готові до опору": президент Куби відповів на погрози Трампа

Куба готова чинити опір у випадку нападу США, яким погрожує американський лідер Дональд Трамп.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис президента Куби Мігеля Діаса-Канеля у соцмережі Х.
"США майже щодня публічно погрожують Кубі поваленням конституційного ладу силою. І для цього використовують обурливий привід: жорсткі обмеження ослабленої економіки, на яку вони нападали та намагалися ізолювати понад шість десятиліть", - написав Діас-Канель.
За його словами, США оголошують про плани захоплення Куби, її ресурсів та навіть самої економіки, яку "вони прагнуть задушити, щоб змусити країну здатися".
"Тільки так можна пояснити запеклу економічну війну, яка застосовується як колективне покарання проти всього народу. Навіть у найгіршому сценарії Куба впевнена в одному: будь-який зовнішній агресор зіткнеться з нездоланним опором", - наголосив президент.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив резонансну заяву щодо Куби. Під час публічного виступу він допустив можливість встановлення контролю над островом і заявив, що має у своєму розпорядженні достатні можливості для впливу на ситуацію.
"Я можу звільнити її або взяти її, думаю, що можу зробити з нею все, що захочу", - сказав Трамп.
Днями президент Куби Мігель Діас-Канель уперше публічно підтвердив, що його країна веде зі США переговори на тлі економічної кризи та посиленого політичного тиску з боку адміністрації Трампа.
Сам Трамп кілька днів тому заявив, що Вашингтон може найближчим часом досягти угоди з Кубою або навпаки, ухвалити інші рішення щодо острова.
Перед цим Трамп заявляв, що у Куби є два можливих сценарії розвитку подій. За словами американського лідера, йдеться або про згоду на так зване "дружнє поглинання", або про варіант, який він назвав "не дружнім", додавши при цьому, що зрештою це не має значення.