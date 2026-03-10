ua en ru
Головна » Новини » Політика

"У них ні енергії, ні грошей": Трамп пропонує Кубі здатися "по-дружньому"

06:44 10.03.2026 Вт
3 хв
Трамп заявив, що Куба жила за рахунок Венесуели, але зараз все припинилося. І США не хочуть цього бачити
aimg Маловічко Юлія
"У них ні енергії, ні грошей": Трамп пропонує Кубі здатися "по-дружньому" Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Американський лідер Дональд Трамп заявив про те, що у Куби є два варіанти розвитку подій - або вона погоджується на "дружнє поглинання", або воно буде "не дружнім", хоча це не має значення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

Спочатку розмова з журналістом пішла про те, чому президент США так довіряє держсекретареві Марко Рубіо в контексті кубинського питання, оскільки він веде з Гаваною переговори.

Трамп відповів, що Рубіо - один із найкращих держсекретарів США за всю історію, тому він заслуговує на довіру, тим паче, що він розмовляє іспанською мовою, яка є основною на Кубі.

Щодо планів Вашингтона на острів, американський лідер дав недвозначно зрозуміти: або кубинський лідер Мігель Діас-Канель та його режим погоджуються по-хорошому здатися, або ні - це, на думку Трампа, не має значення, бо США все одно встановлять над нею контроль.

це може бути дружнє поглинання. А може і не бути дружнім. Це не мало б значення, тому що вони, як то кажуть, уже на останньому подиху. У них немає енергії. У них немає грошей. Вони перебувають у глибокій гуманітарній кризі", - сказав глава Білого дому журналісту.

Він також заявив, що США "не хочуть цього бачити" - Кубу, яка опинилася в жалюгідному стані, оскільки Трамп розірвав її зв'язок із Венесуелою, і, як результат, припинився потік грошей до неї від Каракаса.

"Як ви знаєте, вони (кубинська влада - ред.) дуже погано поводилися з багатьма людьми. І багато хто з цих людей - кубино-американські виборці, які підтримали мене на рекордному рівні, - дуже важливі. Ці люди дуже важливі для мене. Я знаю, через що вони пройшли. Вони пройшли через справжнє пекло", - підсумував глава США.

Він зазначив під кінець, що багато громадян Куби - успішні люди, бізнесмени - його друзі. На завершення діалогу Трамп ще раз повторив меседж, що або Куба погодиться здатися по-хорошому, або Вашингтон все одно візьме її під свій контроль.

Плани Трампа на Кубу

Як відомо, незабаром після успішної операції США у Венесуелі на початку цього року, Трамп почав говорити про бажаний контроль Америки над багатьма територіями: Колумбією, Гренландією, Мексикою і Кубою зокрема.

Також президент США припинив співпрацю острова з Венесуелою - нафтові поставки і багато чого іншого. Тепер же острів, за його словами, у жалюгідному стані.

Трамп також заявив 6 березня, що насправді Гавана дуже хоче укласти угоду зі Штатами. У цій же розмові він передрік те, що Куба "скоро впаде" і "вона впала йому в руки".

