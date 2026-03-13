Президент Куби вперше підтвердив переговори зі США та поскаржився на тиск
Президент Куби Мігель Діас-Канель уперше підтвердив, що влада країни веде переговори зі Сполученими Штатами на тлі економічної кризи та посиленого політичного тиску з боку адміністрації Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Існують міжнародні чинники, які сприяли проведенню цих переговорів", - заявив Діас-Канель у відеозверненні, яке транслювало національне телебачення.
За його словами, метою цих переговорів було "визначити двосторонні проблеми, які потребують вирішення".
Президент Куби зазначив, що переговори з американською стороною веде особисто разом із колишнім главою держави Раулем Кастро та представниками Комуністичної партії. Водночас він не уточнив, хто бере участь у переговорах від США.
Реакція США
У Білому домі підтвердили факт переговорів.
"Як заявив президент (Трамп - ред.), ми ведемо переговори з Кубою, лідери якої повинні укласти угоду, яка, на його думку, "буде укладена дуже легко", - повідомив представник Білого дому.
Раніше Дональд Трамп уже заявляв, що Вашингтон контактує з кубинськими представниками, однак це перше підтвердження переговорів з боку Гавани.
Куба переживає енергетичну кризу
На брифінгу, що відбувся після оприлюднення відео, Діас-Канель заявив, що країна переживає складну енергетичну кризу, яку він пов’язав із санкційним тиском Сполучених Штатів.
"Це ситуація, до якої ми готувалися заздалегідь", - зазначив він, хоча й наголосив, що "паливо не надходить до країни вже три місяці".
Президент куби наголосив, що вплив енергетичної блокади для країни "є колосальним".
"Це викликає страждання серед населення", - наголосив він.
Діас-Канель визнав, що криза особливо позначилася на системі охорони здоров’я.
"Зараз у країні десятки тисяч людей чекають на операції, які неможливо провести через відсутність електроенергії", - підсумував він.
Після операції у Венесуелі президент США Дональд Трамп почав говорити про розширення американського впливу, зокрема й на Кубу.
6 березня Трамп заявив, що Гавана нібито зацікавлена в укладенні угоди зі США та припустив, що Куба "скоро впаде". Він також наголосив, що перед островом стоїть вибір між "дружнім поглинанням" або більш жорстким сценарієм.