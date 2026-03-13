Президент Куби вперше підтвердив переговори зі США та поскаржився на тиск

21:11 13.03.2026 Пт
2 хв
Перемовини відбуваються на тлі гострої економічної кризи в країні
aimg Марія Науменко
Президент Куби вперше підтвердив переговори зі США та поскаржився на тиск фото: президент Куби Мігель Діас-Канель (flickr.com)

Президент Куби Мігель Діас-Канель уперше підтвердив, що влада країни веде переговори зі Сполученими Штатами на тлі економічної кризи та посиленого політичного тиску з боку адміністрації Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Читайте також: "Дружнє" захоплення Куби? У Сенаті США терміново блокують воєнні плани Трампа

"Існують міжнародні чинники, які сприяли проведенню цих переговорів", - заявив Діас-Канель у відеозверненні, яке транслювало національне телебачення.

За його словами, метою цих переговорів було "визначити двосторонні проблеми, які потребують вирішення".

Президент Куби зазначив, що переговори з американською стороною веде особисто разом із колишнім главою держави Раулем Кастро та представниками Комуністичної партії. Водночас він не уточнив, хто бере участь у переговорах від США.

Реакція США

У Білому домі підтвердили факт переговорів.

"Як заявив президент (Трамп - ред.), ми ведемо переговори з Кубою, лідери якої повинні укласти угоду, яка, на його думку, "буде укладена дуже легко", - повідомив представник Білого дому.

Раніше Дональд Трамп уже заявляв, що Вашингтон контактує з кубинськими представниками, однак це перше підтвердження переговорів з боку Гавани.

Куба переживає енергетичну кризу

На брифінгу, що відбувся після оприлюднення відео, Діас-Канель заявив, що країна переживає складну енергетичну кризу, яку він пов’язав із санкційним тиском Сполучених Штатів.

"Це ситуація, до якої ми готувалися заздалегідь", - зазначив він, хоча й наголосив, що "паливо не надходить до країни вже три місяці".

Президент куби наголосив, що вплив енергетичної блокади для країни "є колосальним".

"Це викликає страждання серед населення", - наголосив він.

Діас-Канель визнав, що криза особливо позначилася на системі охорони здоров’я.

"Зараз у країні десятки тисяч людей чекають на операції, які неможливо провести через відсутність електроенергії", - підсумував він.

Після операції у Венесуелі президент США Дональд Трамп почав говорити про розширення американського впливу, зокрема й на Кубу.

6 березня Трамп заявив, що Гавана нібито зацікавлена в укладенні угоди зі США та припустив, що Куба "скоро впаде". Він також наголосив, що перед островом стоїть вибір між "дружнім поглинанням" або більш жорстким сценарієм.

