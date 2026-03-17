"Можу зробити з нею все, що захочу": Трамп висловився про контроль над Кубою

Президент США Дональд Трамп зробив резонансну заяву щодо Куби. Під час публічного виступу він допустив можливість встановлення контролю над островом і заявив, що має у своєму розпорядженні достатні можливості для впливу на ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Clash Report.

Заява Трампа про Кубу

16 березня під час виступу Дональд Трамп висловився щодо ситуації довкола Куби і заявив, що вважає можливим встановлення контролю над островом.

"Я думаю, що матиму честь взяти Кубу. Це було б добре. Це велика честь", - заявив він.

За словами американського президента, у США, на його думку, є інструменти, що дають змогу впливати на те, що відбувається навколо Куби.

Слова про вплив на острів

Під час виступу Трамп також заявив, що вважає можливим ухвалити різні рішення щодо Куби.

"Я можу звільнити її або взяти її, думаю, що можу зробити з нею все, що захочу", - сказав Трамп.

Контекст заяви

Висловлювання президента США прозвучали на тлі посилення політичної та економічної кризи на Кубі, а також складних відносин між Вашингтоном і Гаваною.

Наразі офіційної реакції кубинської влади на заяву Дональда Трампа не надходило.